Назван состав украинской молодежки на спарринг против Португалии U-21
15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка пройдет товарищеский матч
Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.
Товарищеский поединок Португалия U-21 – Украина U-21 состоится 15 ноября на стадионе Алверка, начало – в 19:30 по киевскому времени.
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Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовилась к матчам в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.
В ходе учебно-тренировочного сбора сине-желтые 19 ноября в Специи проведут спарринг с командой Италии U-21.
Назван состав украинской молодежки на спарринг против Португалии U-21
Украина U-21: Ермаков, Роман, Батагов, Козик, Гусев, Яцык, Мельниченко, Брагару, Царенко, Велетень, Горбач
Запас: Нещерет, Пахолюк, Крупский, Огарков, Хлань, Краснопир, Вьюнник, Федор, Квасница, Кузик, Варфоломєєв
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