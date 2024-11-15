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Товарищеские матчи
Португалия U21
15.11.2024 19:30 – 30 1 : 1
УКРАИНА U21
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Молодежные турниры
15 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:42
979
0

Назван состав украинской молодежки на спарринг против Португалии U-21

15 ноября в 19:30 на стадионе Алверка пройдет товарищеский матч

15 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:42
979
0
Назван состав украинской молодежки на спарринг против Португалии U-21

Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский матч, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

Товарищеский поединок Португалия U-21 – Украина U-21 состоится 15 ноября на стадионе Алверка, начало – в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовилась к матчам в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

В ходе учебно-тренировочного сбора сине-желтые 19 ноября в Специи проведут спарринг с командой Италии U-21.

Назван состав украинской молодежки на спарринг против Португалии U-21

Украина U-21: Ермаков, Роман, Батагов, Козик, Гусев, Яцык, Мельниченко, Брагару, Царенко, Велетень, Горбач

Запас: Нещерет, Пахолюк, Крупский, Огарков, Хлань, Краснопир, Вьюнник, Федор, Квасница, Кузик, Варфоломєєв

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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