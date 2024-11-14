Молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищеский, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21.

Товарищеский поединок Португалия U-21 – Украина U-21 состоится 15 ноября на стадионе Алверка, начало – в 19:30 по киевскому времени.

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Украинская команда под руководством Уная Мельгосы готовилась к матчам в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

В ходе учебно-тренировочного сбора сине-желтые также на выезде проведут спарринг с командой Италии U-21.

Матч Италия – Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе Альберто Пикко стартует в 19:15 по киевскому времени.

Сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир Евро-2025 U-21. В 10-м туре квалификации определилось, что сине-желтые заняли второе место в группе.

Португалия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча