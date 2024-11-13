ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к спаррингу с Португалией

Молодежная сборная Украины U-21 провела очередную тренировку, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21. В ходе учебно-тренировочного сбора сине-желтые на выезде проведут спарринги с командами Португалии и Италии.

Украинская команда под руководством Уная Мельгосы готовится к матчам в португальском городе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон.

Товарищеский поединок Португалия – Украина состоится 15 ноября на стадионе Алверка, начало – в 19:30 по киевскому времени.

Матч Италия – Украина пройдет в Специи 19 ноября. Игра на стадионе Альберто Пикко стартует в 19:15 по киевскому времени.

Сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир Евро-2025 U-21. В 10-м туре квалификации определилось, что сине-желтые заняли второе место в группе.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка).

Защитники: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Роман Дидык, Виталий Роман (оба – Рух Львов), Илья Крупский (Ворскла Полтава), Денис Кузык (Кривбасс Кривой Рог), Эдуард Козик (Колос Ковалевка), Николай Огарков (Шахтер Донецк), Алексей Гусев (Заря Луганск).

Полузащитники: Антон Царенко, Максим Хлань (оба – Лехия, Польша), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Олег Очеретько (Карпаты Львов), Максим Брагару (Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск), Илья Квасница, Олег Федор (оба – Рух Львов), Владислав Велетень (Колос Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюник (Лехия, Польша), Игорь Краснопир (Рух Львов), Игорь Горбач (Заря Луганск).

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