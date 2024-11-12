Молодежная сборная U-21 в ноябре, готовясь к финальному турниру Евро-2025 U-21, на выезде сыграет с командами Португалии и Италии.

Наставник сине-желтых Унаи Мельгоса рассчитывает в этих матчах на 24 исполнителя.

Товарищеский матч Португалия – Украина состоится 15 ноября в районе Алверка-ду-Рибатежу, входящем в округ Лиссабон. Игра на стадионе Алверка начнется в 19:30 по киевскому времени.

Поединок Италия – Украина состоится 19 ноября в Специи. Игра на стадионе Альберто Пикко стартует в 19:15 по киевскому времени.

ФОТО. Украинская молодежка в Португалии готовится к товарищескому матчу