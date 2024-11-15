Португалия U21

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15 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:27
2292
3

Камбэк для размышлений. Украина U-21 спаслась в матче с Португалией U-21

Команда Унаи Мельгосы смогла отыграться, проигрывая 1:3

15 ноября 2024, 21:30 | Обновлено 15 ноября 2024, 22:27
2292
3
Камбэк для размышлений. Украина U-21 спаслась в матче с Португалией U-21
УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса использовал спарринг с португальской молодежной сборной по прямому его назначению. Наставник «сине-желтых» решил задействовать во встрече преимущественно тех игроков, которые в отборочном турнире Евро-2025 U-21 имели мало игровой практики или вообще были ее лишены. Поэтому стартовый состав украинской «молодежки» оказался на все сто экспериментальным.

Так, место в воротах занял Ермаков, а не, скажем, Нещерет. Линию обороны сформировали Роман, Батагов, Козик и Гусев (слева направо). В опорной зоне расположились Яцык и Мельниченко. Позицию левого вингера занял Брагару, правого – Велетень, а в центре полузащиты расположился Царенко. Обязанности нападающего были возложены на Горбача.

Португальцы начали встречу очень активно, но украинцев это не вывело из равновесия, и на 4-й минуте они повели в счете. Брагару нашел перед штрафной Царенко, тот получил мяч и ринулся обострять, а Дариу Эссугу его руками задержал – пенальти. С 11-метровой отметки Батагов пробил спокойно и уверенно. 0:1!

Хозяева, оказавшись в роли догоняющих, тут же бросились отыгрываться. На 13-й минуте надежно сыграл Ермаков, парировавший неприятный удар с линии штрафной. Затем был опасный розыгрыш углового хозяевами. А на 17-й минуте оборона украинцев дрогнула — Рафаэль Родригеш счет сравнял. 1:1.

Гол на подопечных Мельгосы негативно не подействовал и на 23-й минуте Царенко чудом не забил – блеснул реакцией португальский голкипер. Через четверть часа отменный прорыв удался Велетню, но он ударом его не завершил. Зато в ответной атаке португальцы забили — Матеуш Фернандеш точно пробил в дальний угол. 2:1.

К разочарованию футболистов молодежной сборной Украины, на 44-й минуте капитан команды Батагов стал автором автогола, срезав мяч в свои ворота после силового прострела в исполнении Жовани Кенды.

Горбач в компенсированное время первого тайма мог поднять настроение себе и партнерам, когда поразил ворота Португалии U-21, но судьи решили, что сделал он это из офсайда.

После отдыха хозяева постарались продолжить встречу в том же ключе, как они вели игру и до перерыва, но надолго их не хватило. На 55-й минуте свежий Хлань заработал пенальти и сам же его мастерски реализовал. 3:2.

Игроки португальской команды постарались завестись и вернуть себе инициативу, но их поезд, как оказалось, уже ушел – игра команды стала хромать и рассыпаться. Как следствие, под занавес поединка доминировать стали игроки украинской сборной, и на 86-й минуте они закономерно ушли от поражения. Хлань подал с углового, а Батагов во второй раз за игру отправил мяч в ворота хозяев. 3:3!

Товарищеский матч

Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3

Рафаэль Родригеш, 17, Матеуш Фернандеш, 39, Батагов, 44 автогол - Батагов, 4 пенальти, 86, Хлань, 56 пенальти.

Тьягу Томас, 90+1

Португалия U-21 (старт): Жоау Карвальо, Родриго Гомес, Кристиан Маркеш, Жоау Мунис, Рафаэль Родригеш, Дариу Эссугу, Густаву Са, Матеуш Фернандеш, Паулу Бернарду, Жовани Кенда, Фабиу Силва.

Запасные: Диогу Пинту, Чико Ламба, Данило Вейга, Эдуарду Куарежма, Флавиу Назиньо, Мартим Нето, Жоау Маркеш, Педро Сантос, Карлуш Борхес, Диего Морейра, Энрике Араужу, Тьягу Томас.

Украина U-21: Ермаков, Роман, Батагов, Козик (Огарков, 69), Гусев (Крупский, 46), Яцык (Варфоломеев, 46), Мельниченко (Вьюнник, 46), Брагару (Хлань, 46, Краснопир, 90+1), Царенко (Федор, 64), Велетень (Кузык, 46), Горбач (Квасница, 46).

Арбитр: Мэтью Де Габриэле (Мальта).

Стадион: «Алверка» (Алверка-ду-Рибатежу).

ПОРТУГАЛИЯ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
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ВИДЕО. Хлань с пенальти сократил отставание Украины U-21 в спарринге
товарищеские матчи отчеты Арсений Батагов сборная Украины по футболу U-21 сборная Португалии по футболу U-21
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Burevestnik
від Батагова  хет-трик!!!    
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+1
Анатолий Михно
Оце Тренер!!! Реброву до такого навіть не результату а тренерської поведінки, як до Марса рачки....
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0
shakhtarforewer
Батагов 2-1 )))
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0
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