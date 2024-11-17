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  4. Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»
ATP
17 ноября 2024, 22:45 |
372
0

Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»

Обзор событий на Итоговом турнире в Турине

17 ноября 2024, 22:45 |
372
0
Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

54-й Итоговый мужской теннисный турнир в четвертый раз подряд принял итальянский Турин. По сравнению с женским аналогичным соревнованием, которое завершилось неделей раньше, приятная стабильность. Титульным спонсором привычно стал японский бренд автомобильных шин, соответственно, официальное название турнира было всем знакомым – Nitto ATP Finals 2024. Неизменной осталась и схема розыгрыша, где восемь самых успешных спортсменов по итогам сезона распределялись на две группы, из которых до полуфиналов выходили по два лучших теннисиста. Лишь немного увеличился призовой фонд. В этом году он составил 15,25 млн долларов, на 250 тыс больше, чем в 2023 году.

Что точно изменилось – теннисная эпоха. Впервые за последние 23 года на Итоговом турнире не выступил ни один представитель Большой Тройки. Роджер Федерер закончил карьеру, Рафаэль Надаль сделает это после финала Кубка Дэвиса в конце ноября. Новак Джокович, правда, выполнил условия попадания на соревнование, оказавшись на шестой позиции в Чемпионской гонке, но у 37-летнего серба сейчас в теннисе другие приоритеты. В Турин прошлогодний триумфатор турнира не приехал.

Перейдем непосредственно к ходу соревнования. Группы традиционно получили названия в честь выдающихся теннисистов прошлых лет.

Групповой этап

Группа Илие Настасе

Теннисист

И

В

П

С

О

1.

Янник Синнер

3

3

0

6-0

3

2.

Тейлор Фритц

3

2

1

4-3

2

3.

Даниил Медведев

3

1

2

2-4

1

4.

Алекс де Минаур

3

0

3

1-6

0

Турнир стартовал встречей Тейлора Фритца и Даниила Медведева. «Нейтрал», дошедший в прошлом году до полуфинала, уступил сопернику прежде всего в игре на важных мячах. Американец же не отдал сопернику ни одной своей подачи и по разу в каждом сете сделал брейк. Для победы этого оказалось достаточно.

Янник Синнер, прошлогодний финалист турнира и первая ракетка мира, имел поразительное преимущество в очных встречах с Алексом де Минауром – 7:0. Немногие сомневались в его восьмой победе. Так и случилось. Интересно, что австралиец смог взять в матче ровно те же 7 геймов, что и «нейтрал» в своем.

В своем втором матче Медведеву единственный раз на турнире удалось продемонстрировать действительно качественную игру. Де Минауру он не дал никаких шансов помечтать о победе. За весь матч у Алекса не было ни одного брейкпойнта – 2:6, 4:6.

Синнер во втором туре показал поистине чемпионский класс. Дело здесь не столько в уровне игры – он был неплохим, но не более – а в прагматичности молодого мастера. Итальянец не отдал сопернику ни одной своей подачи, а в обоих сетах сделал по брейку именно тогда, когда это было нужно, принимая на сет – 6:4, 6:4.

Перед третьим туром все теннисисты сохраняли шансы на продолжение борьбы. Самыми высокими после двух побед они были у Синнера, самыми низкими – у де Минаура. Австралийцу нужно было побеждать Фритца в двух партиях и надеяться, что то же самое сделает итальянец с «нейтралом», после чего считать проценты выигранных геймов у себя и соперников. И первую партию де Минаур в своем поединке выиграл. На этом его успехи на Итоговом и закончились. Еще два сета остались за Фритцем.

Теперь Медведеву для выхода в полуфинал нужно было выигрывать у Синнера в двух партиях. Скажем откровенно – задача со звездочкой. Выполнить эту миссию, конечно, ему не удалось. Итальянец снова, как и в предыдущем матче, прибавлял в наиболее важные моменты, на этот раз реализуя в обоих сетах не, так сказать, реальные, а скрытые матчболы. После чего спокойно подавал на партии. Таким образом, Янник Синнер без проблем выиграл группу, а Тейлор Фритц вышел в полуфинал со второго места.

Группа Джона Ньюкомба

Теннисист

И

В

П

С

О

1.

Александр Зверев

3

3

0

6-0

3

2.

Каспер Рууд

3

2

1

4-3

2

3.

Карлос Алькарас

3

1

2

2-4

1

4.

Андрей Рублев

3

0

3

1-6

0

В первом же матче группы Джона Ньюкомба произошла большая сенсация. То есть, сенсацией поражение Карлоса Алькараса от Каспера Рууда в двух сетах можно назвать, если не знать определенных нюансов. Дело в том, что испанец серьезно простудился перед стартом Nitto ATP Finals 2024. А играть в далеком от оптимального физического состояния против представителей топ-10 сложно для любого.

Александр Зверев в следующем поединке без особых проблем переиграл Андрея Рублева. Немец сделал по брейку в каждой партии и даже не дал шанса «нейтралу» помечтать о брейкпойнтах.

По своим собственным словам, Алькарас через день чувствовал себя лишь чуть получше, чем в первом матче. Однако первый сет у Рублева взял без проблем 6:3. А вот во второй партии развернулась настоящая борьба, перешедшая на тайбрейк, где испанец все-таки дожал соперника – 10:8. Интересно, что и в этом матче Рублев не имел ни одного брейкпойнта, при этом на тайбрейке у него было два сетбола.

Зверев и Рууд за счет качественных первых подач забирали свои геймы настолько быстро, словно опаздывали на самолет. В первой партии это закончилось тайбрейком, легко взятым немцем. Во второй же Зверев реализовал единственный брейкпойнт на двоих за весь матч, благодаря чему взял и этот сет - 6:3.

Как и в группе Илие Настасе, в группе Джона Ньюкомба перед последним туром все теннисисты сохраняли шансы на выход в полуфинал. Ясно, что у Зверева с двумя победами они были самыми высокими, а у Рублева с двумя поражениями – минимальными.

Карлосу Алькарасу нужно было обязательно побеждать Зверева. Даже эта победа при определенных условиях могла бы не дать ему возможности выйти из группы. Однако ее одержать не получилось. В первом сете испанцу ценой сверхусилий еще удавалось держать собственную подачу, и партию соперник взял только на тайбрейке. Однако уже на старте второго сета Зверев сделал брейк, который сохранил до конца встречи. Единственный свой шанс, двойной брейкпойнт в седьмом гейме, Алькарас реализовать не смог и вне зависимости от исхода вечернего матча покинул турнир.

Рууд и Рублев решали, кто станет вторым полуфиналистом этой группы. И все кончилось очень быстро. Норвежец выиграл первую партию за счет единственного брейка, и все дальнейшие события уже не имели значения. Одной партии Рууду было достаточно для прохождения дальше. Более того, весь матч он также выиграл в трех сетах. «Нейтрал» Рублев второй год подряд завершает Итоговый турнир с тремя поражениями. Ну и прекрасно.

Полуфиналы

Тейлор Фритц – Александр Зверев – 6:3, 3:6, 7:6(3)

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Первый полуфинал выдался на славу. Фаворитом в нем считался немец, традиционно сильно проводящий концовки сезонов. Зверев не имеет в своем активе ни одного Шлема, однако дважды выигрывал Итоговый. И в этом году в Турине за три встречи не проиграл ни одного гейма на своей подаче. Насколько же странно было видеть в первом сете, что Фритц его переподавал! Да-да, и превзошел соперника по количеству эйсов, и единственный брейк на двоих сделал. Однако вторая партия оказалась зеркальной и по содержанию игры, и по результату.

Ближе к середине третьего сета соперники немного устали. Подачи уже не были столь пушечными и точно направленными, хватало длинных розыгрышей с монотонной игрой слева налево в выжидании ошибки соперника. Немало было и брейкпойнтов, но ни один из них не был реализован. Дело перешло на тайбрейк, где блестяще проявил себя Фритц. Ни единой ошибки от американца при трех невынужденных от Зверева привели Тейлора к тройному матчболу, первый же из которых он реализовал классным кроссом справа. Интересно, что количество выигранных каждым из игроков очков оказалось равным – по 97.

Янник Синнер – Каспер Рууд – 6:1, 6:2

Насколько интересную и упорную борьбу мы увидели в первом полуфинале, столь же прогнозируемым получился второй. Первая ракетка мира не оставил никаких шансов своему сопернику. Первый и единственный разгром на турнире.

Финал

Янник Синнер – Тейлор Фритц – 6:4, 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Перед главным поединком турнира вопрос о фаворите на повестке дня не стоял. Синнер и Фритц встречались в этом сезоне дважды: в финале US Open и уже в Турине на групповой стадии. Оба раза без всяких вопросов победил итальянец. Пять выигранных сетов из пяти возможных. Более того, непосредственно на Итоговом турнире ни один игрок не взял у Синнера хотя бы партию. Да еще и домашние итальянские болельщики. Какая может быть интрига?

По большому счету, ее и не было. В первой партии Фритц держался до седьмого гейма, когда проиграл свою подачу. Единственное, что удалось американцу – навязать борьбу Синнеру, когда тот подавал на сет. Дошло даже до брейкпойнта, но реализовать его не удалось.

Во втором сете Фритц отдал подачу еще быстрее – в пятом гейме. И хоть после этого он немного улучшил свой уровень игры, но до шансов на брейк добраться не получилось. Закономерная победа Синнера, причем с тем же счетом, что и на групповой стадии. За 5 матчей он не проиграл ни одного сета, случившегося на мужских Итоговых турнирах впервые с 1986-го года, со времен выдающегося Ивана Лендла. За это итальянец получит максимально возможные призовые – чуть менее 4,9 млн долларов.

Естественно, благодаря своему блестящему выступлению Синнер укрепил свой отрыв в рейтинге АТР от преследователей. Находящегося на второй позиции Александра Зверева Янник опережает на 3915 очков. Третьим продолжает оставаться Карлос Алькарас. А вот Тейлор Фритц обошел Даниила Медведева и поднялся на четвертое место.

Парный разряд. Финал

Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пютц (Германия) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) - 7:6(5), 7:6(6)

Getty Images/Global Images Ukraine. Тим Пютц (справа) и Кевин Кравиц

Одновременно с одиночными соревнованиями, в Турине проходил Итоговый турнир для мужских пар. Здесь в финале тоже встретились соперники, на старте находившиеся в одной группе. И Кравиц / Пютц во второй раз победили своих соперников, что стало серьезной неожиданностью. Ведь немецкие теннисисты до турнира находились в середине второго десятка парного рейтинга и имели всего два общих титула – на домашнем соревновании АТР 500 в Гамбурге, в прошлом и в этом году. Теперь триумфов на их счету уже три, и оба поднялись в топ-10 рейтинга пар.

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статьи эксклюзив Итоговый турнир ATP Янник Синнер Тейлор Фритц Даниил Медведев Алекс де Минаур Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев
Станіслав Матусевич
Станіслав Матусевич Sport.ua
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