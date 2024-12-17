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Англия
17 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:52
3370
3

Ранее два игрока Челси проваливали допинг-тест. С обоими разорвали контракт

Но ситуация Мудрика отличается от Боснича и Муту

17 декабря 2024, 21:49 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:52
3370
3
Ранее два игрока Челси проваливали допинг-тест. С обоими разорвали контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Муту

В истории Челси не только Михаил Мудрик проваливал допинг-тест (возможно, обнаружили вещество мельдоний). На данный момент все еще нельзя исключать ошибку и окончательного вердикта нет, но украинец может стать третьим игроком в относительно современной истории клуба, кто по тем или иным причинам провалил такой тест.

В 2003 году Синие разорвали контракт с вратарем Марком Босничем, который попался на употреблении кокаина. Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на девять месяцев, а клуб не стал ждать и прервал договор с игроком.

В 2004 году на тот же кокаине попался известный румынский форвард Адриан Муту, которого приобрели у Пармы за 23 миллиона евро.

Игрока дисквалифицировали на 7 месяцев, а Челси не просто разорвал контракт, но и потребовал у футболиста компенсацию за трансфер.

Стороны долгое время судились в ФИФА и Спортивном арбитражном суде (CAS), а Муту обязали выплатить 18 миллионов евро компенсации. В итоге Адриан даже проиграл дело в Европейском суде по правам человека.

Однако в Англии сомневаются, что Челси пойдет по такому жесткому пути в случае Михаила. Мудрика подписали за большие деньги на 7,5-летний контракт, игрок является вложением в будущее.

Пока что нет всех подробностей дела, однако оно явно не касается наркотиков (что очень важно для имиджа клуба).

Мельдоний является запрещенным препаратом, однако все еще без доказанного эффекта. Самым громким делом вокруг мельдония считается случай российской теннисистки Марии Шараповой, которая после апелляций получила 15 месяцев дисквалификации.

В Англии, кроме Боснича и Муту, допинг-тесты проваливали Джейк Ливермор и Натаниэль Мендез-Ленг. Последний до Мудрика случай в Англии датирован 2020 годом.

Последний громкий случай в футболе произошел с хавбеком Ювентуса Полем Погба, который получил бан на 4 года, но его сократили до 18 месяцев. Игрок остался без команды, но уже в январе может подписать контракт.

В 2021 году нынешний вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана, который тогда выступал за Аякс, получил дисквалификацию на год, которую сократили до 9 месяцев. Игрок доказал, что перепутал свои таблетки с таблетками жены.

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Источник: Мудрик отстранен от тренировок на клубной базе Челси
Челси Михаил Мудрик допинг Английская Премьер-лига Адриан Муту
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Andre Chil
Ще є варіант, як у Ястремської, тільки навпаки, злизав наш кунімен щось не те🤣
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+2
Fitness.sports
О, есть лазейка. Сократить могут на 18 месяцев. Другой случай не подходит, Миша не женат. 😆😉
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0
KirTheKing
отмажут Мишаню думаю.. связка Англия-Украина сработает и отделается легким испугом
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-2
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