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Лига наций
18 ноября 2024, 20:18 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:15
431
0

Тарас МИХАЛИК: «Мудрик ведет за собой команду. Он лидер на поле»

Экс-защитник сборной Украины прокомментировал матч с Грузией в Лиге наций

18 ноября 2024, 20:18 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:15
431
0
Тарас МИХАЛИК: «Мудрик ведет за собой команду. Он лидер на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михалик

Экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик назвал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика лидером сборной:

«Когда у Мудрика идет игра, он ведет за собой команду. Он лидер на поле. Но он не демонстрирует одинаковую игру в каждом матче. Хотелось бы больше стабильности от него. Против Грузии Мудрик сыграл действительно сильно. Хотелось бы, чтобы и против Албании была такая же игра.

Вообще, у нас хватает креативных футболистов в сборной, но нет качественной игры. Это проблема», – подытожил Михалик.

Ранее состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Сергей Ребров Тарас Михалик Михаил Мудрик сборная Албании по футболу
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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