Тарас МИХАЛИК: «Мудрик ведет за собой команду. Он лидер на поле»

Экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик назвал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика лидером сборной:

«Когда у Мудрика идет игра, он ведет за собой команду. Он лидер на поле. Но он не демонстрирует одинаковую игру в каждом матче. Хотелось бы больше стабильности от него. Против Грузии Мудрик сыграл действительно сильно. Хотелось бы, чтобы и против Албании была такая же игра.

Вообще, у нас хватает креативных футболистов в сборной, но нет качественной игры. Это проблема», – подытожил Михалик.

Ранее состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины.