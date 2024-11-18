Тарас МИХАЛИК: «Мудрик ведет за собой команду. Он лидер на поле»
Экс-защитник сборной Украины прокомментировал матч с Грузией в Лиге наций
Экс-футболист сборной Украины Тарас Михалик назвал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика лидером сборной:
«Когда у Мудрика идет игра, он ведет за собой команду. Он лидер на поле. Но он не демонстрирует одинаковую игру в каждом матче. Хотелось бы больше стабильности от него. Против Грузии Мудрик сыграл действительно сильно. Хотелось бы, чтобы и против Албании была такая же игра.
Вообще, у нас хватает креативных футболистов в сборной, но нет качественной игры. Это проблема», – подытожил Михалик.
Ранее состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины.
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