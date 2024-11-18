Итоги плей-офф. Украина вернулась в элиту Кубка БДК, Франция выбыла
Женская сборная Украины в драматичном поединке обыграла команду Австрии
Женская сборная Украины по теннису в драматичном поединке в американском городе Мак-Кинни (штат Техас) обыграла команду Австрии (3:2) в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024.
Леся Цуренко сначала выиграла у Тамиры Пашек (6:3, 7:5), но во второй день уступила Синьи Краус (1:6, 1:6). Катерина Завацкая на старте проиграла Краус в трех сетах (3:6, 7:5, 5:7), но реабилитировалась во втором матче, одолев Юлию Грабер (6:2, 7:5).
Судьба противостояния была решена в парном матче, где украинский дуэт Надежда Киченок и Екатерина Завацкая победили пару Пашек / Краус в трех партиях (5:7, 6:2, 6:4).
Благодаря этой победе Украина вернулась в элитный дивизион и будет играть в квалификации Кубке Билли Джин Кинг 2025.
По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг в элиту поднялись:
- Швейцария, Казахстан, Колумбия, Нидерланды, Китай, Украина, Бразилия, Дания
По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг выбыли в дивизион ниже:
- Сербия, Южная Корея, Франция, Словения, Бельгия, Австрия, Аргентина, Мексика
Сенсационным стало поражение сильной сборной Франции от команды Колумбии (2:3).
Скорее всего, следующим соперником Украины в начале 2025 года станет одна из команд элиты, которые определяют победителя в финальном турнире 2024:
- Германия, США, Испания, Румыния (выбыли в 1/8 финала)
- Канада, Австралия, Чехия, Япония (остановились в 1/4 финала)
- Великобритания, Словакия, Польша, Италия (вышли в 1/2 финала.)
При этом финалисты турнира не будут проходить квалификация, также гарантированное место в финальном раунде 2025 традиционно получат команда-хозяин и обладатель уайлд-кард.
Результаты плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024
- Швейцария [1] – Сербия – 4:0
- Казахстан [2] – Южная Корея – 3:1
- Колумбия – Франция [3] – 3:2
- Словения [4] – Нидерланды – 1:3
- Китай – Бельгия [5] – 3:2
- Украина [6] – Австрия – 3:2
- Бразилия [7] – Аргентина – 3:2
- Дания – Мексика [8] – 3:2
Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2024
Итоги матча: Украина – Австрия – 3:2
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