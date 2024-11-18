Итоги плей-офф. Украина вернулась в элиту Кубка БДК, Франция выбыла

Женская сборная Украины по теннису в драматичном поединке в американском городе Мак-Кинни (штат Техас) обыграла команду Австрии (3:2) в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024.

Леся Цуренко сначала выиграла у Тамиры Пашек (6:3, 7:5), но во второй день уступила Синьи Краус (1:6, 1:6). Катерина Завацкая на старте проиграла Краус в трех сетах (3:6, 7:5, 5:7), но реабилитировалась во втором матче, одолев Юлию Грабер (6:2, 7:5).

Судьба противостояния была решена в парном матче, где украинский дуэт Надежда Киченок и Екатерина Завацкая победили пару Пашек / Краус в трех партиях (5:7, 6:2, 6:4).

Благодаря этой победе Украина вернулась в элитный дивизион и будет играть в квалификации Кубке Билли Джин Кинг 2025.

По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг в элиту поднялись:

Швейцария, Казахстан, Колумбия, Нидерланды, Китай, Украина, Бразилия, Дания

По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг выбыли в дивизион ниже:

Сербия, Южная Корея, Франция, Словения, Бельгия, Австрия, Аргентина, Мексика

Сенсационным стало поражение сильной сборной Франции от команды Колумбии (2:3).

Скорее всего, следующим соперником Украины в начале 2025 года станет одна из команд элиты, которые определяют победителя в финальном турнире 2024:

Германия, США, Испания, Румыния (выбыли в 1/8 финала)

Канада, Австралия, Чехия, Япония (остановились в 1/4 финала)

Великобритания, Словакия, Польша, Италия (вышли в 1/2 финала.)

При этом финалисты турнира не будут проходить квалификация, также гарантированное место в финальном раунде 2025 традиционно получат команда-хозяин и обладатель уайлд-кард.

Результаты плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024

Швейцария [1] – Сербия – 4:0

[1] – Сербия – 4:0 Казахстан [2] – Южная Корея – 3:1

[2] – Южная Корея – 3:1 Колумбия – Франция [3] – 3:2

– Франция [3] – 3:2 Словения [4] – Нидерланды – 1:3

– 1:3 Китай – Бельгия [5] – 3:2

– Бельгия [5] – 3:2 Украина [6] – Австрия – 3:2

[6] – Австрия – 3:2 Бразилия [7] – Аргентина – 3:2

[7] – Аргентина – 3:2 Дания – Мексика [8] – 3:2

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2024

Итоги матча: Украина – Австрия – 3:2