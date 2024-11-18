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ITF
18 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 18 ноября 2024, 04:05
51
0

Итоги плей-офф. Украина вернулась в элиту Кубка БДК, Франция выбыла

Женская сборная Украины в драматичном поединке обыграла команду Австрии

18 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 18 ноября 2024, 04:05
51
0
Итоги плей-офф. Украина вернулась в элиту Кубка БДК, Франция выбыла
Setanta Sports

Женская сборная Украины по теннису в драматичном поединке в американском городе Мак-Кинни (штат Техас) обыграла команду Австрии (3:2) в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024.

Леся Цуренко сначала выиграла у Тамиры Пашек (6:3, 7:5), но во второй день уступила Синьи Краус (1:6, 1:6). Катерина Завацкая на старте проиграла Краус в трех сетах (3:6, 7:5, 5:7), но реабилитировалась во втором матче, одолев Юлию Грабер (6:2, 7:5).

Судьба противостояния была решена в парном матче, где украинский дуэт Надежда Киченок и Екатерина Завацкая победили пару Пашек / Краус в трех партиях (5:7, 6:2, 6:4).

Благодаря этой победе Украина вернулась в элитный дивизион и будет играть в квалификации Кубке Билли Джин Кинг 2025.

По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг в элиту поднялись:

  • Швейцария, Казахстан, Колумбия, Нидерланды, Китай, Украина, Бразилия, Дания

По итогам плей-офф Кубка Билли Джин Кинг выбыли в дивизион ниже:

  • Сербия, Южная Корея, Франция, Словения, Бельгия, Австрия, Аргентина, Мексика

Сенсационным стало поражение сильной сборной Франции от команды Колумбии (2:3).

Скорее всего, следующим соперником Украины в начале 2025 года станет одна из команд элиты, которые определяют победителя в финальном турнире 2024:

  • Германия, США, Испания, Румыния (выбыли в 1/8 финала)
  • Канада, Австралия, Чехия, Япония (остановились в 1/4 финала)
  • Великобритания, Словакия, Польша, Италия (вышли в 1/2 финала.)

При этом финалисты турнира не будут проходить квалификация, также гарантированное место в финальном раунде 2025 традиционно получат команда-хозяин и обладатель уайлд-кард.

Результаты плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024

  • Швейцария [1] – Сербия – 4:0
  • Казахстан [2] – Южная Корея – 3:1
  • Колумбия – Франция [3] – 3:2
  • Словения [4] – Нидерланды – 1:3
  • Китай – Бельгия [5] – 3:2
  • Украина [6] – Австрия – 3:2
  • Бразилия [7] – Аргентина – 3:2
  • Дания – Мексика [8] – 3:2

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2024

Итоги матча: Украина – Австрия – 3:2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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