Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
Плей-офф соревнований пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября
Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2024 (плей-офф) пройдет с 13 по 20 ноября на закрытых хардовых кортах в Малаге (Испания).
В финале примут участие 12 стран:
- 2 финалиста финала 2023 года (Канада и Италия)
- 1 принимающая страна (Испания)
- 1 wild card (Чехия)
- 8 победителей отборочного тура 2024 года (Квалификации)
Сеяные: Канада (1), Италия (2), Австралия (3) и Чехия (4). Они начнут выступления с 1/4 финала.
Все противостояния будут состоять из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
РАСПИСАНИЕ
1/8 финала плей-офф КБДК 2024
15 ноября
18:00 Германия – Великобритания
14 ноября
11:00 Япония – Румыния
18:00 Словакия – США
13 ноября
18:00 Испания – Польша
Сетка плей-офф КБДК 2024
Составы команд:
Австралия
- Айла Томлянович
- Оливия Гадеки
- Кимберли Бирелл
- Дарья Сэвилл
- Эллен Перес
- Капитан команды — Саманта Стосур
Великобритания
- Кэти Бултер
- Эмма Радукану
- Хэрриет Дарт
- Хизер Уотсон
- Оливия Николс
- Капитан команды — Анне Кеотавонг
Германия
- Юле Нимайер
- Татьяна Мария
- Лаура Зигемунд
- Ева Лис
- Анна-Лена Фридзам
- Капитан команды — Райнер Шуттлер
Испания
- Паула Бадоса
- Джессика Бусас Манейро
- Нурия Парризас Диас
- Сара Соррибес-Тормо
- Марина Бассолс Рибера
- Капитан команды — Ана-Изабель Медина Гарригес
Италия
- Жасмин Паолини
- Элизабетта Коччаретто
- Лючия Бронцетти
- Сара Эррани
- Мартина Тревизан
- Капитан команды — Татьяна Гарбин
Канада
- Лейла Фернандес
- Ребекка Марино
- Марина Стакушич
- Габриэла Дабровски
- Капитан команды — Хейди Эль Табах
Польша
- Ига Швентек
- Магдалена Френх
- Магда Линетт
- Майя Хвалинска
- Катажина Кава
- Капитан команды — Давид Цельт
Румыния
- Жаклин Адина Кристиан
- Ана Богдан
- Елена Габриэла Рузе
- Анка Алексия Тодони
- Моника Никулеску
- Капитан команды — Хория-Влад Тэку
Словакия
- Ребекка Шрамкова
- Анна Каролина Шмидлова
- Виктория Грунчакова
- Рената Ямрихова
- Тереза Михаликова
- Капитан команды — Матей Липтак
США
- Даниэль Коллинс
- Пейтон Стернс
- Эшлин Крюгер
- Тейлор Таунсенд
- Кэролайн Доулхайд
- Капитан команды — Линдсей Дэвенпорт
Чехия
- Линда Носкова
- Катерина Синякова
- Мария Боузкова
- Сара Бейлек
- Капитан команды — Петр Пала
Япония
- Моюка Утидзима
- Ена Шибахара
- Нао Хибино
- Эри Ходзуми
- Суко Аояма
- Капитан команды — Аи Сугияма
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ультрас мюнхенского клуба настроены решительно и их, видимо, есть кому поддержать
Зинедин хочет возглавить сборную Франции