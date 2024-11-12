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ITF
12 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:49
85
0

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

Плей-офф соревнований пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября

12 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:49
85
0
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2024 (плей-офф) пройдет с 13 по 20 ноября на закрытых хардовых кортах в Малаге (Испания).

В финале примут участие 12 стран:

  • 2 финалиста финала 2023 года (Канада и Италия)
  • 1 принимающая страна (Испания)
  • 1 wild card (Чехия)
  • 8 победителей отборочного тура 2024 года (Квалификации)

Сеяные: Канада (1), Италия (2), Австралия (3) и Чехия (4). Они начнут выступления с 1/4 финала.

Все противостояния будут состоять из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

1/8 финала плей-офф КБДК 2024

15 ноября

18:00 Германия – Великобритания

14 ноября

11:00 Япония – Румыния

18:00 Словакия – США

13 ноября

18:00 Испания – Польша

Сетка плей-офф КБДК 2024

Составы команд:

Австралия

  • Айла Томлянович
  • Оливия Гадеки
  • Кимберли Бирелл
  • Дарья Сэвилл
  • Эллен Перес
  • Капитан команды — Саманта Стосур

Великобритания

  • Кэти Бултер
  • Эмма Радукану
  • Хэрриет Дарт
  • Хизер Уотсон
  • Оливия Николс
  • Капитан команды — Анне Кеотавонг

Германия

  • Юле Нимайер
  • Татьяна Мария
  • Лаура Зигемунд
  • Ева Лис
  • Анна-Лена Фридзам
  • Капитан команды — Райнер Шуттлер

Испания

  • Паула Бадоса
  • Джессика Бусас Манейро
  • Нурия Парризас Диас
  • Сара Соррибес-Тормо
  • Марина Бассолс Рибера
  • Капитан команды — Ана-Изабель Медина Гарригес

Италия

  • Жасмин Паолини
  • Элизабетта Коччаретто
  • Лючия Бронцетти
  • Сара Эррани
  • Мартина Тревизан
  • Капитан команды — Татьяна Гарбин

Канада

  • Лейла Фернандес
  • Ребекка Марино
  • Марина Стакушич
  • Габриэла Дабровски
  • Капитан команды — Хейди Эль Табах

Польша

  • Ига Швентек
  • Магдалена Френх
  • Магда Линетт
  • Майя Хвалинска
  • Катажина Кава
  • Капитан команды — Давид Цельт

Румыния

  • Жаклин Адина Кристиан
  • Ана Богдан
  • Елена Габриэла Рузе
  • Анка Алексия Тодони
  • Моника Никулеску
  • Капитан команды — Хория-Влад Тэку

Словакия

  • Ребекка Шрамкова
  • Анна Каролина Шмидлова
  • Виктория Грунчакова
  • Рената Ямрихова
  • Тереза Михаликова
  • Капитан команды — Матей Липтак

США

  • Даниэль Коллинс
  • Пейтон Стернс
  • Эшлин Крюгер
  • Тейлор Таунсенд
  • Кэролайн Доулхайд
  • Капитан команды — Линдсей Дэвенпорт

Чехия

  • Линда Носкова
  • Катерина Синякова
  • Мария Боузкова
  • Сара Бейлек
  • Капитан команды — Петр Пала

Япония

  • Моюка Утидзима
  • Ена Шибахара
  • Нао Хибино
  • Эри Ходзуми
  • Суко Аояма
  • Капитан команды — Аи Сугияма

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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