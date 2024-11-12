Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2024 (плей-офф) пройдет с 13 по 20 ноября на закрытых хардовых кортах в Малаге (Испания).

В финале примут участие 12 стран:

2 финалиста финала 2023 года (Канада и Италия)

1 принимающая страна (Испания)

1 wild card (Чехия)

8 победителей отборочного тура 2024 года (Квалификации)

Сеяные: Канада (1), Италия (2), Австралия (3) и Чехия (4). Они начнут выступления с 1/4 финала.

Все противостояния будут состоять из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

РАСПИСАНИЕ

1/8 финала плей-офф КБДК 2024

15 ноября

18:00 Германия – Великобритания

14 ноября

11:00 Япония – Румыния

18:00 Словакия – США

13 ноября

18:00 Испания – Польша

Сетка плей-офф КБДК 2024

Составы команд:

Австралия

Айла Томлянович

Оливия Гадеки

Кимберли Бирелл

Дарья Сэвилл

Эллен Перес

Капитан команды — Саманта Стосур

Великобритания

Кэти Бултер

Эмма Радукану

Хэрриет Дарт

Хизер Уотсон

Оливия Николс

Капитан команды — Анне Кеотавонг

Германия

Юле Нимайер

Татьяна Мария

Лаура Зигемунд

Ева Лис

Анна-Лена Фридзам

Капитан команды — Райнер Шуттлер

Испания

Паула Бадоса

Джессика Бусас Манейро

Нурия Парризас Диас

Сара Соррибес-Тормо

Марина Бассолс Рибера

Капитан команды — Ана-Изабель Медина Гарригес

Италия

Жасмин Паолини

Элизабетта Коччаретто

Лючия Бронцетти

Сара Эррани

Мартина Тревизан

Капитан команды — Татьяна Гарбин

Канада

Лейла Фернандес

Ребекка Марино

Марина Стакушич

Габриэла Дабровски

Капитан команды — Хейди Эль Табах

Польша

Ига Швентек

Магдалена Френх

Магда Линетт

Майя Хвалинска

Катажина Кава

Капитан команды — Давид Цельт

Румыния

Жаклин Адина Кристиан

Ана Богдан

Елена Габриэла Рузе

Анка Алексия Тодони

Моника Никулеску

Капитан команды — Хория-Влад Тэку

Словакия

Ребекка Шрамкова

Анна Каролина Шмидлова

Виктория Грунчакова

Рената Ямрихова

Тереза Михаликова

Капитан команды — Матей Липтак

США

Даниэль Коллинс

Пейтон Стернс

Эшлин Крюгер

Тейлор Таунсенд

Кэролайн Доулхайд

Капитан команды — Линдсей Дэвенпорт

Чехия

Линда Носкова

Катерина Синякова

Мария Боузкова

Сара Бейлек

Капитан команды — Петр Пала

Япония