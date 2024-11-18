Гол Малиновского – среди лидеров на звание лучшего в Серии А
Руслан – один из фаворитов премии Gran Galà del Calcio AIC
Гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Фрозиноне» находится среди лидеров в голосовании на звание лучшего гола сезона 2023/2024 в Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.
На данный момент свой выбор сделали около 20 тысяч болельщиков. Наибольшее количество голосов получили голы Малиновского, Маттео Политано (Наполи) и Маркуса Тюрама (Интер).
Голосование завершится в воскресенье, 24 ноября, в 23:59. Церемония награждения премии Gran Galà del Calcio AIC запланирована на 2 декабря. Она пройдет в Милане.
Гол Малиновского
Гол Политано
Гол Тюрама
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб интересуется Варреном Заиром-Эмери
Игру Николая Шапаренко оценивает Трабзонспор