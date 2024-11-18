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  4. Гол Малиновского – среди лидеров на звание лучшего в Серии А
Италия
18 ноября 2024, 19:04 |
1035
0

Гол Малиновского – среди лидеров на звание лучшего в Серии А

Руслан – один из фаворитов премии Gran Galà del Calcio AIC

18 ноября 2024, 19:04 |
1035
0
Гол Малиновского – среди лидеров на звание лучшего в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Фрозиноне» находится среди лидеров в голосовании на звание лучшего гола сезона 2023/2024 в Серии А по версии Ассоциации футболистов Италии.

На данный момент свой выбор сделали около 20 тысяч болельщиков. Наибольшее количество голосов получили голы Малиновского, Маттео Политано (Наполи) и Маркуса Тюрама (Интер).

Голосование завершится в воскресенье, 24 ноября, в 23:59. Церемония награждения премии Gran Galà del Calcio AIC запланирована на 2 декабря. Она пройдет в Милане.

Гол Малиновского

Гол Политано

Гол Тюрама

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Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Маттео Политано Маркус Тюрам Интер Милан Наполи Фрозиноне
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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