Украинец попал в топ-5 игроков АПЛ. Известно, по какому показателю
Михаил Мудрик в очередной раз поразил своими скоростными качествами
Статистический портал Squawka опубликовал рейтинг из 10 самых быстрых футболистов этого сезона Английской Премьер-лиги.
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Тройку топа открыл вингер «Вулверхэмптона» Карлос Боргес. Его пиковая скорость в кампании 2024/25 составляла 36.57 километра в час.
На второй строчке рейтинга расположился другой португалец – полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес. 36.72 километра в час – именно до такой скорости удалось разогнаться футболисту в этом сезоне.
Самым быстрым игроком АПЛ 2024/25 оказался нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. Его наибольшая скорость составляет впечатляющие 37.12 км/ч.
В рейтинге не обошлось и без украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Максимальная скорость 23-летнего футболиста в этом сезоне составляет 35.79 километра в час.
Топ-10 самых быстрых игроков в сезоне АПЛ 2024/25:
- 1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37.12 км/ч
- 2. Матеус Нунес («Манчестер Сити») – 36.72
- 3. Карлос Боргес («Вулверхэмптон») – 36.57
- 4. Антони Эланга («Ноттингем Форест») – 35.9
- 5. Михаил Мудрик («Челси») – 35.79
- 6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.74
- 7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35.69
- 8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35.63
- 9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35.57
- 10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35.54
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