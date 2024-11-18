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  4. Украинец попал в топ-5 игроков АПЛ. Известно, по какому показателю
Англия
18 ноября 2024, 19:09 |
1413
3

Украинец попал в топ-5 игроков АПЛ. Известно, по какому показателю

Михаил Мудрик в очередной раз поразил своими скоростными качествами

18 ноября 2024, 19:09 |
1413
3
Украинец попал в топ-5 игроков АПЛ. Известно, по какому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Squawka опубликовал рейтинг из 10 самых быстрых футболистов этого сезона Английской Премьер-лиги.

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Тройку топа открыл вингер «Вулверхэмптона» Карлос Боргес. Его пиковая скорость в кампании 2024/25 составляла 36.57 километра в час.

На второй строчке рейтинга расположился другой португалец – полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес. 36.72 километра в час – именно до такой скорости удалось разогнаться футболисту в этом сезоне.

Самым быстрым игроком АПЛ 2024/25 оказался нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. Его наибольшая скорость составляет впечатляющие 37.12 км/ч.

В рейтинге не обошлось и без украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Максимальная скорость 23-летнего футболиста в этом сезоне составляет 35.79 километра в час.

Топ-10 самых быстрых игроков в сезоне АПЛ 2024/25:

  • 1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37.12 км/ч
  • 2. Матеус Нунес («Манчестер Сити») – 36.72
  • 3. Карлос Боргес («Вулверхэмптон») – 36.57
  • 4. Антони Эланга («Ноттингем Форест») – 35.9
  • 5. Михаил Мудрик («Челси») – 35.79
  • 6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35.74
  • 7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35.69
  • 8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35.63
  • 9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35.57
  • 10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35.54

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Михаил Мудрик статистика рейтинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микки ван де Вен Матеус Нунес Антони Эланга Эрлинг Холанд Тимо Вернер Энтони Робинсон Габриэл Мартинелли Амаду Онана
Дмитро Вербинський Источник: Squawka
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Комментарии 3
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ЗоряЛуганськ
А ещё он отличается тем что все игроки в таблице играют в каком то клубе и только Миша играет в Команде Имя 
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-3
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