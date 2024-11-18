Украинец попал в топ-5 игроков АПЛ. Известно, по какому показателю

Статистический портал Squawka опубликовал рейтинг из 10 самых быстрых футболистов этого сезона Английской Премьер-лиги.

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Тройку топа открыл вингер «Вулверхэмптона» Карлос Боргес. Его пиковая скорость в кампании 2024/25 составляла 36.57 километра в час.

На второй строчке рейтинга расположился другой португалец – полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес. 36.72 километра в час – именно до такой скорости удалось разогнаться футболисту в этом сезоне.

Самым быстрым игроком АПЛ 2024/25 оказался нидерландский защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен. Его наибольшая скорость составляет впечатляющие 37.12 км/ч.

В рейтинге не обошлось и без украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Максимальная скорость 23-летнего футболиста в этом сезоне составляет 35.79 километра в час.

Топ-10 самых быстрых игроков в сезоне АПЛ 2024/25: