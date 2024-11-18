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  4. Польша – Италия. Свентек vs Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
18 ноября 2024, 02:58 |
33
0

Польша – Италия. Свентек vs Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024

18 ноября 2024, 02:58 |
33
0
Польша – Италия. Свентек vs Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

18 ноября начнутся матчи 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Польши во главе с Игой Свентек встретится с командой Италии, лидером которой является Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд будут объявлены незадолго до первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победительницы поединка Польша – Италия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против либо против Великобритании, либо против Италии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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