Польша – Италия. Свентек vs Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024
18 ноября начнутся матчи 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.
Сборная Польши во главе с Игой Свентек встретится с командой Италии, лидером которой является Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала противостояния – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
Составы команд будут объявлены незадолго до первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.
Победительницы поединка Польша – Италия выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют против либо против Великобритании, либо против Италии.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обзор событий на Итоговом турнире в Турине
Бельгия сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, Израиль выбыл в Лигу B