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Англия
17 октября 2024, 16:57 | Обновлено 17 октября 2024, 16:58
1117
0

В Эвертоне коротко рассказали о состоянии Миколенко

Дайч рассказал о ситуации украинца

17 октября 2024, 16:57 | Обновлено 17 октября 2024, 16:58
1117
0
В Эвертоне коротко рассказали о состоянии Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер Эвертона Шон Дайч не назвал точные сроки восстановления защитника Виталия Миколенко, однако отметил, что восстановление украинца проходит хорошо.

«Ситуация Виталия Миколенко выглядит хорошо, это шаг в правильном направлении», – коротко отметил Дайч на пресс-конференции.

Игрок сборной Украины получил повреждение ноги в первых числах октября и пропустил матчи Лиги наций. Сообщалось, что Миколенко пропустит около трех недель, однако точных данных пока нет.

В нынешнем сезоне Виталий провел шесть матчей и сделал 1 результативную передачу.

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Виталий Миколенко Шон Дайч Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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