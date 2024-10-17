В Эвертоне коротко рассказали о состоянии Миколенко
Дайч рассказал о ситуации украинца
Тренер Эвертона Шон Дайч не назвал точные сроки восстановления защитника Виталия Миколенко, однако отметил, что восстановление украинца проходит хорошо.
«Ситуация Виталия Миколенко выглядит хорошо, это шаг в правильном направлении», – коротко отметил Дайч на пресс-конференции.
Игрок сборной Украины получил повреждение ноги в первых числах октября и пропустил матчи Лиги наций. Сообщалось, что Миколенко пропустит около трех недель, однако точных данных пока нет.
В нынешнем сезоне Виталий провел шесть матчей и сделал 1 результативную передачу.
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