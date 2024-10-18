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  4. Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Испания
18 октября 2024, 00:09 |
496
0

Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса

«Реал» не будет продавать Лунина в «Атлетико»

18 октября 2024, 00:09 |
496
0
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

По информации Elgoldigital, несмотря на новый контракт, «Реал» готов продать Лунина. Большой интерес к украинцу проявляет «Атлетико», который видит в нем замену Яну Облаку. Однако руководство «Реала» определило – продажа Лунина принципиальному сопернику невозможна за любые деньги мира.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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