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  4. Назаренко повторил рекорд сезона в УПЛ, который продержался 1 день
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 11:17 | Обновлено 18 октября 2024, 11:21
98
0

Назаренко повторил рекорд сезона в УПЛ, который продержался 1 день

Хавбек «Полесья» вошел в историю вслед за Велетнем из «Колоса»

18 октября 2024, 11:17 | Обновлено 18 октября 2024, 11:21
98
0
Назаренко повторил рекорд сезона в УПЛ, который продержался 1 день
УПЛ. Александр Назаренко (справа)

Украинская Премьер-лига уведомила о том, что, согласно данным аналитическо-статистической платформы Wyscout, в 9-м туре было обновлено два рекорда сезона 2024/2025 по количеству навесов в одном матче: сначала – командный, а затем – индивидуальный.

При это персональное достижение было переписано два раза с интервалом в одним сутки. 5 октября Владислав Велетень из «Колоса» сделал 11 навесов в игре против «Левого Берега» (0:0), а 6 октября его результат повторил Александр Назаренко из «Полесья» в поединке против «Ворсклы» (2:1).

Команда из Житомира в 9-м туре коллективно сделала 33 навеса и повторили результат «Шахтера» образца 8-го тура. А за два дня до этого «Карпаты» подняли планку рекорда сезона выше – 35 навесов.

Напомним, ранее сообщалось, что Назаренко попал в поле зрения участника Лиги чемпионов.

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Александр Назаренко (футбол) Владислав Велетень Полесье Житомир Колос Ковалевка Карпаты Львов Шахтер Донецк
Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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