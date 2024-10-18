Назаренко повторил рекорд сезона в УПЛ, который продержался 1 день

Украинская Премьер-лига уведомила о том, что, согласно данным аналитическо-статистической платформы Wyscout, в 9-м туре было обновлено два рекорда сезона 2024/2025 по количеству навесов в одном матче: сначала – командный, а затем – индивидуальный.

При это персональное достижение было переписано два раза с интервалом в одним сутки. 5 октября Владислав Велетень из «Колоса» сделал 11 навесов в игре против «Левого Берега» (0:0), а 6 октября его результат повторил Александр Назаренко из «Полесья» в поединке против «Ворсклы» (2:1).

Команда из Житомира в 9-м туре коллективно сделала 33 навеса и повторили результат «Шахтера» образца 8-го тура. А за два дня до этого «Карпаты» подняли планку рекорда сезона выше – 35 навесов.

Напомним, ранее сообщалось, что Назаренко попал в поле зрения участника Лиги чемпионов.