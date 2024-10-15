Участник Лиги чемпионов заинтересовался дебютантом сборной Украины

24-летний футболист житомирского «Полесья» Александр Назаренко заинтересовал участника Лиги чемпионов нидерландский «Фейеноорд».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, нидерландскому гранду нравятся игровые качества Назаренко, скауты следят за игроком, правда, до официального предложения дело пока не доходило.

Назаренко мощно начал сезон 2024/25 за «Полесье», забив в десяти матчах семь голов и сделав пять ассистов. Назаренко недавно дебютировал за сборную Украины по футболу.