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Сборная УКРАИНЫ
12 октября 2024, 15:40 | Обновлено 12 октября 2024, 15:55
913
0

В поединке с Грузией за сборную Украины дебютировали сразу три игрока

В официальных матчах столь большое пополнение новичков произошло всего 5-й раз

12 октября 2024, 15:40 | Обновлено 12 октября 2024, 15:55
913
0
В поединке с Грузией за сборную Украины дебютировали сразу три игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Грузией (1:0) за сборную Украины дебютировало сразу три игрока – Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко. Столь большое пополнение новичков в официальных матчах произошло всего 5-й раз в истории, в том числе 2-й при Сергее Реброве. 21 марта 2024 года он также задействовал трех новобранцев – Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова – во встрече с Боснией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

Новички

07.09.1994

ЧЕ

Литва

0:2 (д)

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Евтушок, Нагорняк, Петров,

Протасов, Скрипник

13.11.1994

ЧЕ

Эстония

3:0 (д)

Йожеф САБО

Орбу, Суслов, Шовковский

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия

0:4 (г)

Анатолий КОНЬКОВ

Калитвинцев, Мизин,

Мартынов, Шевченко

21.03.2024

ЧЕ

Босния

2:1 (г)

Сергей РЕБРОВ

Бражко, Гуцуляк, Таловеров

11.10.2024

ЛН

Грузия

1:0 (д)

Сергей РЕБРОВ

Калюжный, Крыськив, Назаренко

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цифры и факты сборная Украины по футболу Иван Калюжный Дмитрий Крыськив Александр Назаренко (футбол)
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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