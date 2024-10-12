В поединке с Грузией за сборную Украины дебютировали сразу три игрока
В официальных матчах столь большое пополнение новичков произошло всего 5-й раз
В поединке с Грузией (1:0) за сборную Украины дебютировало сразу три игрока – Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко. Столь большое пополнение новичков в официальных матчах произошло всего 5-й раз в истории, в том числе 2-й при Сергее Реброве. 21 марта 2024 года он также задействовал трех новобранцев – Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова – во встрече с Боснией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
Новички
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Литва
|
0:2 (д)
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Евтушок, Нагорняк, Петров,
|
|
|
|
|
|
Протасов, Скрипник
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония
|
3:0 (д)
|
Йожеф САБО
|
Орбу, Суслов, Шовковский
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия
|
0:4 (г)
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Калитвинцев, Мизин,
|
|
|
|
|
|
Мартынов, Шевченко
|
21.03.2024
|
ЧЕ
|
Босния
|
2:1 (г)
|
Сергей РЕБРОВ
|
Бражко, Гуцуляк, Таловеров
|
11.10.2024
|
ЛН
|
Грузия
|
1:0 (д)
|
Сергей РЕБРОВ
|
Калюжный, Крыськив, Назаренко
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