В поединке с Грузией за сборную Украины дебютировали сразу три игрока

В поединке с Грузией (1:0) за сборную Украины дебютировало сразу три игрока – Иван Калюжный, Дмитрий Крыськив и Александр Назаренко. Столь большое пополнение новичков в официальных матчах произошло всего 5-й раз в истории, в том числе 2-й при Сергее Реброве. 21 марта 2024 года он также задействовал трех новобранцев – Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова – во встрече с Боснией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков