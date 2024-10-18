Травма Довбика. Форвард Ромы провел тренировку в общей группе

«Рома» ведет подготовку к поединку 8-го тура Серии А против «Интера», который состоится в воскресенье, 20 октября.

Вернувшись из сборной Украины с воспалением колена, Артем Довбик хорошо отреагировал на тренировку на поле. Как пишет Il Tempo, после занятий в среду нападающий тренировался с общей группой вчера, и нет никаких проблем с тем, что он выйдет на поле против «Интера».

27-летний Довбик провел в текущем сезоне за римлян девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Поединок «Рома» – «Интер» состоится на «Стадио Олимпико» в Риме в воскресенье, 20 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.