Травма Довбика. Форвард Ромы провел тренировку в общей группе
Украинец имеет шансы сыграть в ближайшем матче
«Рома» ведет подготовку к поединку 8-го тура Серии А против «Интера», который состоится в воскресенье, 20 октября.
Вернувшись из сборной Украины с воспалением колена, Артем Довбик хорошо отреагировал на тренировку на поле. Как пишет Il Tempo, после занятий в среду нападающий тренировался с общей группой вчера, и нет никаких проблем с тем, что он выйдет на поле против «Интера».
27-летний Довбик провел в текущем сезоне за римлян девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.
Поединок «Рома» – «Интер» состоится на «Стадио Олимпико» в Риме в воскресенье, 20 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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