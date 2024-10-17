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  4. В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив
Италия
17 октября 2024, 19:33 |
345
0

В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив

Украинский нападающий готовится принять участие в следующем матче

17 октября 2024, 19:33 |
345
0
В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Украинский нападающий Артем Довбик, который вернулся из лагеря сборной Украины с повреждением, сегодня вечером провел полноценную тренировку с «волками». Тренировки в пятницу и субботу дадут уже полностью понять о готовности Артема, но его шансы сыграть против «Интера» сейчас оцениваются как очень высокие.

В сезоне Серии А 2024/25 Довбик сыграл в девяти матчах и забил четыре гола.

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Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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