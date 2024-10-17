В Италии рассказали о состоянии Довбика перед игрой с Интером. Есть позитив
Украинский нападающий готовится принять участие в следующем матче
В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Украинский нападающий Артем Довбик, который вернулся из лагеря сборной Украины с повреждением, сегодня вечером провел полноценную тренировку с «волками». Тренировки в пятницу и субботу дадут уже полностью понять о готовности Артема, но его шансы сыграть против «Интера» сейчас оцениваются как очень высокие.
В сезоне Серии А 2024/25 Довбик сыграл в девяти матчах и забил четыре гола.
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