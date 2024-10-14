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Чемпионат Италии
Рома
20.10.2024 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
14 октября 2024, 02:50 | Обновлено 14 октября 2024, 02:56
18
0

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 октября поединок 8-го тура итальянской Серии А

14 октября 2024, 02:50 | Обновлено 14 октября 2024, 02:56
18
0
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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