20.10.2024 21:45 - : -
Италия14 октября 2024, 02:50 | Обновлено 14 октября 2024, 02:56
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Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 октября поединок 8-го тура итальянской Серии А
14 октября 2024, 02:50 | Обновлено 14 октября 2024, 02:56
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0
В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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