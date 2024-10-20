20 октября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 8-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда вступала в этот сезон с привычной задачей - вернуться в Лигу чемпионов. Этого так и не добился Жозе Моуриньо, да и сменивший его Де Росси весной проиграл спор даже за пятое место Болонье. Но ему не просто давали еще шанс: подписали со своей легендой длительный контракт, выложили немалые деньги за Довбика и Соуле, заманили к себе Хуммельса... И уволили экс-полузащитника после неудач на старте. Это, впрочем, вызвало непонимание футболистов, ярость болельщиков и разборки в топ-менеджменте джалоросси. Несмотря на такую атмосферу, Юрич поначалу выигрывал (в Серии А - в Лиге Европы сразу была только ничья с Атлетиком), но вскоре пошли и при нем неудачи: волки ухитрились уступить на евроарене Эльфсборгу и разделил очки на внутренней арене с Монцей.

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Интер

Клуб уже год назад постепенно отрывался от преследователей. В итоге это вылилось в максимально уверенно выигранное скудетто. Но при этом финансовые проблемы китайских владельцев только заострились, и все больше проект контролируется их кредиторами. В итоге летом было минимум сделок на вход: выкупили контракт Фраттези, приобрели Жозепа Мартинеса (странный шаг, с учетом наличия в воротах Зоммера), подписали свободными агентами Тареми и Зелиньски. Несмотря на точечное усиление, сейчас черно-синие не показывают того куража, что был в прошлом сезоне, и примечательно, что первые очки терялись уже в стартовом туре. Впрочем, в крайних матчах получилось последовательно выиграть у Удинезе и Торино оба раза по 3:2, а в Лиге чемпионов и вовсе разгромили 4:0 Црвену Звезду.

Статистика личных встреч

Черно-синие смогли выиграть 7 из 8 крайних поединка, в том числе уже 3 последних.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что хозяева в Риме возьмут хотя бы очко. Но, в любом случае, это важный поединок - а они редко в Италии зрелищны. Ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,65).