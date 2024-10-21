Рома – Интер – 0:1. Лаутаро – забил, Довбик – не сумел. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А 2024/25
20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
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Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября
Рома Рим – Интер Милан – 0:1
Гол: Мартинес, 60
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Мартинес, 60 мин.
События матча
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