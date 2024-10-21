Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Интер – 0:1. Лаутаро – забил, Довбик – не сумел. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Рома
20.10.2024 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 октября 2024, 00:25 | Обновлено 21 октября 2024, 00:58
1402
0

Рома – Интер – 0:1. Лаутаро – забил, Довбик – не сумел. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А 2024/25

21 октября 2024, 00:25 | Обновлено 21 октября 2024, 00:58
1402
0
Рома – Интер – 0:1. Лаутаро – забил, Довбик – не сумел. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Рома Рим – Интер Милан – 0:1

Гол: Мартинес, 60

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Мартинес, 60 мин.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
По теме:
Барселона – Севилья – 5:1. Дубли Левандовски и Пабло Торре. Видео голов
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Потрясающий Роберт. Барселона разгромила Севилью в топ-матче Ла Лиги
Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом
Футбол | 20 октября 2024, 22:23 18
ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом
ФОТО. Шахтер вылетел в Лондон. Названа заявка на игру с Арсеналом

Вечером 22 октября в столице Англии состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов

ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону
Футбол | 20 октября 2024, 23:35 0
ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону
ВИДЕО. Украинец оформил хет-трик за Барселону

14-летний украинский полузащтник Артём Рыбак продолжает впечатлять своими выступленями

Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем
Футбол | 20.10.2024, 17:49
Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем
Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку. Украинец не сыграет с Ливерпулем
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
Футбол | 20.10.2024, 08:38
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Футбол | 20.10.2024, 09:53
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
ВИДЕО. Самый безумный камбек в истории! Команда выиграла матч, уступая 0:7
19.10.2024, 09:09 6
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
20.10.2024, 00:14 4
Футбол
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
Джордж Форман назвал трех лучших панчеров в истории бокса
19.10.2024, 08:19
Бокс
Второй год подряд. Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по версии Shoot-Out
Второй год подряд. Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по версии Shoot-Out
19.10.2024, 22:10 1
Снукер
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
Холанд выбрал клуб, где хочет выиграть Золотой мяч. И это не Манчестер Сити
19.10.2024, 00:17 1
Футбол
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
«Я тоже так думал». Легендарный Форман назвал боксера, который его копия
19.10.2024, 09:49
Бокс
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем