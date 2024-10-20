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  4. Довбик промолчал. Рома уступила Интеру в центральном матче тура Серии А
Чемпионат Италии
Рома
20.10.2024 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Италия
20 октября 2024, 23:40 | Обновлено 21 октября 2024, 00:34
962
19

Довбик промолчал. Рома уступила Интеру в центральном матче тура Серии А

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба, гол забил Лаутаро Мартинес

20 октября 2024, 23:40 | Обновлено 21 октября 2024, 00:34
962
19
Довбик промолчал. Рома уступила Интеру в центральном матче тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба.

Единственный гол на 60-й минуте оформил Лаутаро Мартинес. Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

После 8 сыгранных туров Рома располагается на 10-м месте с 10 очками. Интер набрал 17 пунктов и идет на 2-й позиции. У лидера Наполи 19 баллов.

Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Рома Рим – Интер Милан – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 60

Рома: Свилар, Анхелиньо (Эрмосо, 79), Ндика, Манчини, Пеллегрини, Дибала (Соуле, 79), Челик, Залевски (Бальданци, 72), Кристанте (Ле Фе, 79), Коне (Пизилли, 53), Довбик.

Интер: Зоммер, Бастони (Биссек, 71), Ачерби (де Врей, 27), Павар, Димарко, Дармиан (Думфрис, 71), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези, 12), Барелла, Мартинес (Корреа, 72), Тюрам.

Предупреждения: Индзаги (35), Барелла (48), Кристанте (49), Пизилли (62), Дармиан (68), Корреа (78).

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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Мосій Шило
Боже,яке тільки лайнище ця ,,рома,,! Якого х.... той Довбик поперся туди? Отам він і зачахне!
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+5
Saar
Довбик весь матч був без мяча. Солє міг зрівняти на останніх секундах матчу. Рома після пропущеного заграла з характером,хча Інтер на контратаках ще міг 3 мячі забити. Від одного тільки Дюмфріса кіпер Роми зробив два сейви. 
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+4
Octopus
Стоило увольнять Моуриньо, чтоб в итоге прийти к тому что есть. Руководство Ромы устроило хаос в команде, еврокубки в этом сезоне не светят.
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+1
Legenda
Как и прогнозировал в начале чемпионата, Рома будет на 6-8 месте не выше, а возможно и ниже ...
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+1
Octopus
У Довбика 10 касаний за матч, whoscored поставил ему оценку 5.9, меньше чем дают на старте матча.
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0
Legenda
Не так слаб Довбик, как слаба вся Рома с её остальными игроками и тренером....
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0
Legenda
Динамо может не только забить своей первый гол в ЛЕ в игре с Ромой, а даже взять очи, а возможно и выиграть...
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-1
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pol-55
промовчав?Аж 2раза "привідкривав рот"-підставляв голову під мяч..
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-1
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