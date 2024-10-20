Довбик промолчал. Рома уступила Интеру в центральном матче тура Серии А

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба.

Единственный гол на 60-й минуте оформил Лаутаро Мартинес. Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Результативными действиями украинец отличиться не сумел.

После 8 сыгранных туров Рома располагается на 10-м месте с 10 очками. Интер набрал 17 пунктов и идет на 2-й позиции. У лидера Наполи 19 баллов.

Серия А 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Рома Рим – Интер Милан – 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес, 60

Рома: Свилар, Анхелиньо (Эрмосо, 79), Ндика, Манчини, Пеллегрини, Дибала (Соуле, 79), Челик, Залевски (Бальданци, 72), Кристанте (Ле Фе, 79), Коне (Пизилли, 53), Довбик.



Интер: Зоммер, Бастони (Биссек, 71), Ачерби (де Врей, 27), Павар, Димарко, Дармиан (Думфрис, 71), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези, 12), Барелла, Мартинес (Корреа, 72), Тюрам.



Предупреждения: Индзаги (35), Барелла (48), Кристанте (49), Пизилли (62), Дармиан (68), Корреа (78).