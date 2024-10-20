Италия20 октября 2024, 23:15 | Обновлено 20 октября 2024, 23:56
83
0
Серия A. Фиорентина забила 6 мячей, гостевые победы Наполи и Аталанты
20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии
20 октября 2024, 23:15 | Обновлено 20 октября 2024, 23:56
83
0
20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии.
Фиорентина забила 6 мячей в ворота Лечче (6:0).
Гостевые победы одержали Наполи и Аталанта.
Серия A. 8-й тур, 20 октября
Эмполи – Наполи – 0:1
Гол: Кварацхелия, 63 (пен)
Венеция – Аталанта – 0:2
Голы: Пашалич, 7, Ретеги, 47
Лечче – Фиорентина – 0:6
Голы: Катальди, 20, 45, Кольпани, 34, 54, Бельтран, 61, Паризи, 72
Кальяри – Торино – 3:2
Голы: Виола, 38, Паломино, 74, Коко, 78 (автогол) – Санабрия, 41, Линетти, 55
События матча
78’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сауль Коко-Басси (Торино).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Кальяри).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Торино).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Виола (Кальяри).
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