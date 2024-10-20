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Кальяри
20.10.2024 19:00 – FT 3 : 2
Торино
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Италия
20 октября 2024, 23:15 | Обновлено 20 октября 2024, 23:56
83
0

Серия A. Фиорентина забила 6 мячей, гостевые победы Наполи и Аталанты

20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии

20 октября 2024, 23:15 | Обновлено 20 октября 2024, 23:56
83
0
Серия A. Фиорентина забила 6 мячей, гостевые победы Наполи и Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина забила 6 мячей в ворота Лечче (6:0).

Гостевые победы одержали Наполи и Аталанта.

Серия A. 8-й тур, 20 октября

Эмполи – Наполи – 0:1

Гол: Кварацхелия, 63 (пен)

Венеция – Аталанта – 0:2

Голы: Пашалич, 7, Ретеги, 47

Лечче – Фиорентина – 0:6

Голы: Катальди, 20, 45, Кольпани, 34, 54, Бельтран, 61, Паризи, 72

Кальяри – Торино – 3:2

Голы: Виола, 38, Паломино, 74, Коко, 78 (автогол) – Санабрия, 41, Линетти, 55

События матча

78’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сауль Коко-Басси (Торино).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Паломино (Кальяри).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Линетты (Торино).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Виола (Кальяри).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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