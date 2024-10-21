Тренер Ромы оценил матч с Интером, в котором Довбик не забил

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич поделился эмоциями от центрального матча 8-го тура чемпионата Италии, в котором его подопечные потерпели поражение от «Интера» со счетом 0:1.

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик, как известно, отыграл все 90 минут встречи без результативных действий, как и вся римская команда.

«Мы начали немного робко. Мне не понравились первые 15 минут, после чего мы действовали очень и очень хорошо до пропущенного гола. Гол на самом деле был случайностью, а в таких матчах за него приходится дорого платить.

Впрочем, несмотря на счет, временами мы играли очень хорошо, создавая хорошие возможности. Однако мы их не использовали, а также допустили слишком много технических ошибок и пропустили гол. Все это обидно, потому что команда провела отличный матч.

Нам обязательно нужно повышать качество в заключительной фазе атак и быть еще более опасными. Но мы действительно ограничивали «Интер» практически во всем и провели очень серьезный матч», – заявил Юрич.

Ранее сообщалось, что стала известна оценка Довбика за матч «Ромы» с «Интером».