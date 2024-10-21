Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Артема является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в этом матче.

Лучшим игроком поединка был признан автор единственного гола во встрече Лаутаро Мартинес (7.8).

Оценки WhoScored за матч Рома – Интер (0:1)