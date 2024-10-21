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Италия
21 октября 2024, 00:35 |
240
3

Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба, Артем отыграл все 90 минут

21 октября 2024, 00:35 |
240
3
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Артема является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в этом матче.

Лучшим игроком поединка был признан автор единственного гола во встрече Лаутаро Мартинес (7.8).

Оценки WhoScored за матч Рома – Интер (0:1)

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Артем Довбик Рома Рим Интер Милан Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored оценки Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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apepa
если в крацце о Довбике "бесполезный игрок, который ходит по полю пешком"
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0
Octopus
5.9 это -0.1. 6.0 дают на старте матча. Астрологи объявили несколько дней уничтожения Довбика в римской прессе.
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0
Legenda
Это не Жирона и Испания, а Рома и Италия...В Жироне ему полузащита мяч подавали на блюдечке, а здесь не слаб сам Довбик, а остальные атакующие игроки Ромы и её тренер...
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0
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