Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу миланского клуба, Артем отыграл все 90 минут
20 октября прошел матч 8-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Интер.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Артема является вторым худшим среди всех игроков, который приняли участие в этом матче.
Лучшим игроком поединка был признан автор единственного гола во встрече Лаутаро Мартинес (7.8).
Оценки WhoScored за матч Рома – Интер (0:1)
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