Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 октября состоится матч 10-го тура УПЛ
В понедельник, 21 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские клубы «Рух» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 13 очками после 8 матчей. У «Карпат» 9 пунктов и 10-я позиция.
Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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