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Премьер-лига
Рух Львов
21.10.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 10:55 | Обновлено 18 октября 2024, 10:57
25
0

Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 октября состоится матч 10-го тура УПЛ

18 октября 2024, 10:55 | Обновлено 18 октября 2024, 10:57
25
0
Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 21 октября, в 18:00 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют львовские клубы «Рух» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Рух» занимает 5-е место с 13 очками после 8 матчей. У «Карпат» 9 пунктов и 10-я позиция.

Рух – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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