Стало известно, когда точно вернется на поле травмированный Цыганков

Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинскому СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков:

«Он может вернуться на матч с «Хетафе», если все пойдет хорошо. В противном случае Виктор точно сыграет с «Эспаньолом».

Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с «Хетафе» «Жирона» проведет 9 ноября. Следующая игра против «Эспаньола» должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.