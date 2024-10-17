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Испания
17 октября 2024, 16:07 |
607
0

Стало известно, когда точно вернется на поле травмированный Цыганков

У украинского вингера «Жироны» есть шансы сыграть против «Хетафе»

17 октября 2024, 16:07 |
607
0
Стало известно, когда точно вернется на поле травмированный Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский журналист Арнау Мадриа в комментарии украинскому СМИ рассказал, когда вернется на поле травмированный украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков:

«Он может вернуться на матч с «Хетафе», если все пойдет хорошо. В противном случае Виктор точно сыграет с «Эспаньолом».

Выездной матч 13-го тура Ла Лиги с «Хетафе» «Жирона» проведет 9 ноября. Следующая игра против «Эспаньола» должна состояться 24 ноября - после очередной паузы на матчи национальных сборных.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Виктор Цыганков Жирона Хетафе Эспаньол травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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