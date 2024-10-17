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  4. Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Англия
17 октября 2024, 20:07 |
2069
0

Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал

Именитый тренер может заменить Жузепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»

17 октября 2024, 20:07 |
2069
0
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может покинуть немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.

По информации The Athletic, руководство «Манчестер Сити» уже начало поиск вариантов замены Жузепу Гваридоле, у которого заканчивается контракт в конце сезона. Среди кандидатов есть соотечественник Жузепа – Хаби Алонсо. Коуч «Спортинга» Рубен Аморим также присутствует в списке кандидатов на пост нового тренера «горожан».

Ранее сообщалось, что Алонсо может поработать в «Байере» до лета 2026 года, а затем заменить Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

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Дмитро Олійник Источник: The Athletic
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