Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может покинуть немецкий клуб после завершения сезона 2024/25.

По информации The Athletic, руководство «Манчестер Сити» уже начало поиск вариантов замены Жузепу Гваридоле, у которого заканчивается контракт в конце сезона. Среди кандидатов есть соотечественник Жузепа – Хаби Алонсо. Коуч «Спортинга» Рубен Аморим также присутствует в списке кандидатов на пост нового тренера «горожан».

Ранее сообщалось, что Алонсо может поработать в «Байере» до лета 2026 года, а затем заменить Карло Анчелотти в мадридском «Реале».