Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он уже знает». Известный коуч возглавит Реал после Анчелотти. Это не Зидан
Испания
05 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:19
375
0

«Он уже знает». Известный коуч возглавит Реал после Анчелотти. Это не Зидан

Хаби Алонсо станет преемником итальянца

05 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:19
375
0
«Он уже знает». Известный коуч возглавит Реал после Анчелотти. Это не Зидан
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо 

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2025/26.

По информации испанского журналиста Антонио Гихарро, преемником Карло Анчелотти в «Реале» станет Алонсо. У итальянца заканчивается контракт летом 2026 года, тогда же завершается соглашение у Алонсо с «фармацевтами». Отмечается, что Алонсо уже знает, что возглавит «Реал», именно поэтому Хаби отказался прошлым летом возглавлять «Ливерпуль» и «Баварию».

В прошлом сезоне Алонсо привел «Байер» к историческому чемпионству в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может вернуться Зидан.

По теме:
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
В Реале отреагировали на номинацию Лунина на лучшего голкипера 2024 года
Мэр Мадрида потребовал от Винисиуса извинений за слова о расизме
Байер Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Бокс | 04 сентября 2024, 07:44 6
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона

Энтони выделил Мухаммеда Али

2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Футбол | 04 сентября 2024, 16:55 58
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро

«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро

Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 02:31
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Футбол | 04.09.2024, 21:20
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Футбол | 05.09.2024, 00:01
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 40
Футбол
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
03.09.2024, 20:39 6
Теннис
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
03.09.2024, 13:29
Теннис
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 14
Футбол
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
03.09.2024, 07:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем