«Он уже знает». Известный коуч возглавит Реал после Анчелотти. Это не Зидан

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2025/26.

По информации испанского журналиста Антонио Гихарро, преемником Карло Анчелотти в «Реале» станет Алонсо. У итальянца заканчивается контракт летом 2026 года, тогда же завершается соглашение у Алонсо с «фармацевтами». Отмечается, что Алонсо уже знает, что возглавит «Реал», именно поэтому Хаби отказался прошлым летом возглавлять «Ливерпуль» и «Баварию».

В прошлом сезоне Алонсо привел «Байер» к историческому чемпионству в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может вернуться Зидан.