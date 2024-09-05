«Он уже знает». Известный коуч возглавит Реал после Анчелотти. Это не Зидан
Хаби Алонсо станет преемником итальянца
Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб после завершения сезона 2025/26.
По информации испанского журналиста Антонио Гихарро, преемником Карло Анчелотти в «Реале» станет Алонсо. У итальянца заканчивается контракт летом 2026 года, тогда же завершается соглашение у Алонсо с «фармацевтами». Отмечается, что Алонсо уже знает, что возглавит «Реал», именно поэтому Хаби отказался прошлым летом возглавлять «Ливерпуль» и «Баварию».
В прошлом сезоне Алонсо привел «Байер» к историческому чемпионству в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что в «Реал» может вернуться Зидан.
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