Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todo Fichajes, Зидан может вернуться в «Реал» и заменить Карло Анчелотти. У итальянца контракт до лета 2026 года, но не исключено, что Карло может уйти и в 2025. Зидан – главный фаворит на замену Анчелотти у президента «Реала» Флорентино Переса. Именитый француз отклонил все предложение и ждет возможности в третий раз возглавить «Реал».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее Зинедин Зидан прокомментировал переход звездного нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».