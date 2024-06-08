Испания08 июня 2024, 15:28 |
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Зинедин ЗИДАН: «Мбаппе войдет в историю и превзойдет всех»
Легендарный француз прокомментировал переход нападающего в «Реал»
08 июня 2024, 15:28 |
329
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Легендарный французский футболист Зинедин Зидан прокомментировал переход звездного нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»:
«Мбаппе теперь здесь (в «Реале» – прим.). Он войдет в историю, и я думаю, что он превзойдет всех».
В сезоне 2023/24 25-летний Килиан Мбаппе провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись 44 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов, но переход в королевский клуб состоялся на правах свободного агента.
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