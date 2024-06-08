Зинедин ЗИДАН: «Мбаппе войдет в историю и превзойдет всех»

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан прокомментировал переход звездного нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал»:

«Мбаппе теперь здесь (в «Реале» – прим.). Он войдет в историю, и я думаю, что он превзойдет всех».

В сезоне 2023/24 25-летний Килиан Мбаппе провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись 44 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов, но переход в королевский клуб состоялся на правах свободного агента.