Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ
«Красных дьяволов» может возглавить Томас Франк
«Манчестер Юнайтед» может решиться уже в ближайшее время уволить главного тренера Эрика тен Хага.
По информации известного британского издания Daily Mail, главным фаворитом на замену тен Хага у руководства МЮ является Томас Франк – наставник лондонского «Брентфорда», за который играет украинец Егор Ярмолюк. Боссы «дьяволов» высоко оценивают уровень Франка и его профессионализм. Сомнения вызывает только то, что Томас не тренировал топ-клубы.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед» является итальянский специалист Винченцо Монтелла
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