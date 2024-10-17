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Англия
17 октября 2024, 22:55 | Обновлено 17 октября 2024, 23:01
276
0

Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ

«Красных дьяволов» может возглавить Томас Франк

17 октября 2024, 22:55 | Обновлено 17 октября 2024, 23:01
276
0
Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк

«Манчестер Юнайтед» может решиться уже в ближайшее время уволить главного тренера Эрика тен Хага.

По информации известного британского издания Daily Mail, главным фаворитом на замену тен Хага у руководства МЮ является Томас Франк – наставник лондонского «Брентфорда», за который играет украинец Егор Ярмолюк. Боссы «дьяволов» высоко оценивают уровень Франка и его профессионализм. Сомнения вызывает только то, что Томас не тренировал топ-клубы.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед» является итальянский специалист Винченцо Монтелла

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Эрик тен Хаг Томас Франк Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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