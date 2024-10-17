Неожиданный фаворит на замену тен Хага в МЮ. Он тренирует украинца в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может решиться уже в ближайшее время уволить главного тренера Эрика тен Хага.



По информации известного британского издания Daily Mail, главным фаворитом на замену тен Хага у руководства МЮ является Томас Франк – наставник лондонского «Брентфорда», за который играет украинец Егор Ярмолюк. Боссы «дьяволов» высоко оценивают уровень Франка и его профессионализм. Сомнения вызывает только то, что Томас не тренировал топ-клубы.



Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост наставника «Манчестер Юнайтед» является итальянский специалист Винченцо Монтелла