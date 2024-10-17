Появился неожиданный претендент на должность тренера МЮ

«Манчестер Юнайтед» хило начал нынешний сезон, что породило слухи об освобождении от должности тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Как сообщает издание Ajansspor, одним из кандидатов на должность наставника «Манчестер Юнайтед» является итальянский специалист Венченцо Монтелла, ныне возглавляющий национальную сборную Турции.

Стоит отметить, что на Евро-2024 Монтелла неожиданно вывел турок в 1/4 финала, где в боеспособном матче не сумел переиграть сборную Нидерландов.

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает всего 14 строчку АПЛ.