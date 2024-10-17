Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?

Издание Goal презентовало свой рейтинг лучших футбольных трансферов, начиная с 2000 года.

Первую позицию в реестре занял переход португальца Криштиану Роналду в 2003 году в «Манчестер Юнайтед» за 12 млн фунтов.

В топ-3 подписание португальца опередило трансферы Джейми Варди в «Лестер» за 1,7 млн фунтов и Самюэля Это’О в «Интер» Милан за 38,5 млн фунтов плюс Златан Ибрагимович.

Любопытно, что переход в мадридский «Реал» немца Тони Крооса, который стал знаковой личностью в истории «галактикос», значится лишь на 13-й позиции.

Топ-5 лучших трансферов XXI века по версии Goal