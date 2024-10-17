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17 октября 2024, 12:39 | Обновлено 17 октября 2024, 13:45
1021
0

Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?

Реестр самых выгодных переходов возглавил Криштиану Роналду

17 октября 2024, 12:39 | Обновлено 17 октября 2024, 13:45
1021
0
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду (слева)

Издание Goal презентовало свой рейтинг лучших футбольных трансферов, начиная с 2000 года.

Первую позицию в реестре занял переход португальца Криштиану Роналду в 2003 году в «Манчестер Юнайтед» за 12 млн фунтов.

В топ-3 подписание португальца опередило трансферы Джейми Варди в «Лестер» за 1,7 млн фунтов и Самюэля Это’О в «Интер» Милан за 38,5 млн фунтов плюс Златан Ибрагимович.

Любопытно, что переход в мадридский «Реал» немца Тони Крооса, который стал знаковой личностью в истории «галактикос», значится лишь на 13-й позиции.

Топ-5 лучших трансферов XXI века по версии Goal

  • 1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
  • 2. Джейми Варди («Лестер»)
  • 3. Самюэль Это’О («Интер» Милан)
  • 4. Н’Голо Канте («Лестер», «Челси»)
  • 5. Рияд Марез («Лестер»)
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Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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