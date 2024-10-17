Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Реестр самых выгодных переходов возглавил Криштиану Роналду
Издание Goal презентовало свой рейтинг лучших футбольных трансферов, начиная с 2000 года.
Первую позицию в реестре занял переход португальца Криштиану Роналду в 2003 году в «Манчестер Юнайтед» за 12 млн фунтов.
В топ-3 подписание португальца опередило трансферы Джейми Варди в «Лестер» за 1,7 млн фунтов и Самюэля Это’О в «Интер» Милан за 38,5 млн фунтов плюс Златан Ибрагимович.
Любопытно, что переход в мадридский «Реал» немца Тони Крооса, который стал знаковой личностью в истории «галактикос», значится лишь на 13-й позиции.
Топ-5 лучших трансферов XXI века по версии Goal
- 1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)
- 2. Джейми Варди («Лестер»)
- 3. Самюэль Это’О («Интер» Милан)
- 4. Н’Голо Канте («Лестер», «Челси»)
- 5. Рияд Марез («Лестер»)
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