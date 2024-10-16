Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб

Кажется, в Париже происходят перемены, которые могут перевернуть французский футбол с ног на голову. Самая богатая семья в мире присоединилась к клубу «Париж», который вскоре мог составить конкуренцию более известному «ПСЖ».

Французская столица вскоре может увидеть футбольное дерби между двумя равными соперниками. По крайней мере, на это надеются все парижане после приобретения на прошлой неделе футбольного клуба «Париж» семьей Бернара Арно – самого богатого человека в мире.

Самый известный спортивный клуб Парижа – «ПСЖ» – находится в руках катарских инвесторов с 2011 года. Деньги от владельцев группы Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) могут изменить ситуацию.

Семья 75-летнего Арно, состояние которого Forbes оценивает ровно в 233 миллиарда долларов, первоначально должна приобрести более 55 процентов клуба примерно за 200 миллионов евро.

«Париж» в настоящее время принадлежит бизнесмену Пьеру Ферраччи, за исключением 20 процентов, которые он называет своим Королевством Бахрейн. По имеющимся данным, Пьер Ферраччи хочет сохранить в общей сложности 30 процентов акций клуба до 2027 года, после чего уйдет в отставку.

Red Bull также участвует в поглощении. Ожидается, что ему будет принадлежать 15 процентов акций.

Гигант по производству напитков присутствует в мировом профессиональном футболе уже почти 20 лет, владея несколькими клубами и осуществляя другие косвенные инвестиции.

Арно считается большим поклонником спорта – известно, что в прошлом он контактировал с теннисистами Роджером Федерером и Карлосом Алькарасом, футболистами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, баскетболистом Виктором Вембаньямой. Все они работали с его брендами.

Его глобальная компания не новичок в мире спорта. Например, Louis Vuitton уже много лет спонсирует Кубок Америки по парусному спорту. Логотип этого люксового бренда также присутствовал на летних Олимпийских играх в Париже.

Но вернемся к возможному дерби в футболе. Тот факт, что еще до финансовых вливаний «Париж» находится на пути к Лиге 1 – после восьми игр текущего сезона он находится на вершине таблицы Лиги 2, играет на руку инвесторам. Впервые за 55-летнюю историю клуба.

Вероятно, пройдет некоторое время, прежде чем «Париж» сможет не отставать от своих городских соперников. Однако, учитывая финансовые возможности его нового владельца, кажется очевидным, что в среднесрочной перспективе он захочет войти в число европейской элиты, даже если он еще не представил публично свои цели.