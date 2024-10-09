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Франция
09 октября 2024, 20:07 | Обновлено 09 октября 2024, 21:04
1274
0

Французский миллиардер Арно хочет вывести ФК Париж в Лигу чемпионов

Помогать в этом магнату будет компания Red Bull

09 октября 2024, 20:07 | Обновлено 09 октября 2024, 21:04
1274
0
Французский миллиардер Арно хочет вывести ФК Париж в Лигу чемпионов
GLOBAL LOOK PRESS. Бернар Арно

Red Bull в ближайшее время сообщат о приобретении части акций ФК «Париж». По информации L'Equipe, компания заинтересована в приобретении лидера французской Лиги 2.

Кроме этого, сообщается, что владельцем клуба станет миллиардер Бернар Арно, который купит около 55% акций клуба.

У потенциальных владельцев сразу же амбициозные планы. Они за два года хотят вывести команду в Лигу чемпионов.

ФК «Париж» был создан в 1969 году из игроков, а впоследствии был переименован в ПСЖ из-за слияния клуба с любительской командой Stade Saint-Germain. В итоге, ФК «Париж» вернул себе историческое название в 1972 году, а ПСЖ стал отдельным клубом.

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чемпионат Франции по футболу Лига 2 (Франция) Париж Лига чемпионов покупка Red Bull
Олександр Сільченко Источник: L'Equipe
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