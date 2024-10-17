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  4. ВИДЕО. Свитолина показала свои первые шаги после операции на ноге
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17 октября 2024, 18:31 |
486
0

ВИДЕО. Свитолина показала свои первые шаги после операции на ноге

Элина досрочно завершила сезон и теперь восстанавливается

17 октября 2024, 18:31 |
486
0
ВИДЕО. Свитолина показала свои первые шаги после операции на ноге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) в сентябре перенесла операцию на ноге.

17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

«Я только что сделала первые шаги и хотела поделиться этим моментом с вами», – написала Элина.

Из-за травмы Элина была вынуждена носить ортез.

Элина из-за операции досрочно завершила сезон. Украинка продолжает восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

ВИДЕО. Свитолина показал свои первые шаги после операции на ноге

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видео Элина Свитолина операция операция на ноге
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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