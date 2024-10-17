ВИДЕО. Свитолина показала свои первые шаги после операции на ноге

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) в сентябре перенесла операцию на ноге.

17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.

«Я только что сделала первые шаги и хотела поделиться этим моментом с вами», – написала Элина.

Из-за травмы Элина была вынуждена носить ортез.

Элина из-за операции досрочно завершила сезон. Украинка продолжает восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.

ВИДЕО. Свитолина показал свои первые шаги после операции на ноге