ВИДЕО. Свитолина показала свои первые шаги после операции на ноге
Элина досрочно завершила сезон и теперь восстанавливается
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) в сентябре перенесла операцию на ноге.
17 октября украинка опубликовала видео в своем Instagram, на котором показала, как делает первые шаги после хирургического вмешательства.
«Я только что сделала первые шаги и хотела поделиться этим моментом с вами», – написала Элина.
Из-за травмы Элина была вынуждена носить ортез.
Элина из-за операции досрочно завершила сезон. Украинка продолжает восстанавливаться и готовиться к следующему сезону.
ВИДЕО. Свитолина показал свои первые шаги после операции на ноге
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