Молодежная сборная Украины проведет сбор в ноябре
Унаи Мельгоса хочет просмотреть потенциальных кандидатов
Как стало известно Sport.ua, молодежная сборная Украины проведет тренировочный сбор в ноябре. Наставник «сине-желтых» Унаи Мельгоса хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду. Акцент будет сделан на игроках 2004 и 2005 года рождения.
Украина проведет два товарищеских поединка. Уже есть договоренность об игре против Португалии. Вторым соперником, скорее всего, станет команда Италии.
Напомним, что сборная Украины U-21 вышла на чемпионат Европы. Жеребьевка финальной части состоится 3 декабря в Братиславе. Евро U-21 пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года.
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