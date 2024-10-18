Молодежная сборная Украины проведет сбор в ноябре

Как стало известно Sport.ua, молодежная сборная Украины проведет тренировочный сбор в ноябре. Наставник «сине-желтых» Унаи Мельгоса хочет просмотреть потенциальных кандидатов в команду. Акцент будет сделан на игроках 2004 и 2005 года рождения.

Украина проведет два товарищеских поединка. Уже есть договоренность об игре против Португалии. Вторым соперником, скорее всего, станет команда Италии.

Напомним, что сборная Украины U-21 вышла на чемпионат Европы. Жеребьевка финальной части состоится 3 декабря в Братиславе. Евро U-21 пройдет в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года.