Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду

Авторитетное испанское издание Marca выбрало самого величайшего и выдающегося футболиста всех времен – Лионеля Месси.

Представители газеты прилетели в Майами, чтобы вручить награду 37-летнему аргентинскому форварда, который выступает за местный клуб Интер Майами.

«Я смог осуществить все свои мечты, которые я имел в детстве. Я выиграл чемпионат мира, трофей, которого все хотят. И я выиграл все с клубом своего детства, Барселоной», – сказал Месси во время награждения.

Лео является самым титулованным футболистом в истории – 46 трофеев. На счету аргентинца также восемь Золотых мячей. В 2022 году он выиграл чемпионат мира в Катаре.

ВИДЕО. Представители Marca наградили Лионеля Месси

La leyenda entra en otra dimensión 😮



Leo Messi, el jugador más laureado de todos los tiempos 🏆🏅 pic.twitter.com/tAvsC0c486 — MARCA (@marca) October 17, 2024

🚨 Ya es suyo



🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF — MARCA (@marca) October 17, 2024

🥺 Las palabras de agradecimiento de Messi a Marca



❤️ Gracias, Leo pic.twitter.com/NLPTT0xWFv — MARCA (@marca) October 17, 2024