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Испания
17 октября 2024, 20:20 | Обновлено 17 октября 2024, 20:21
1369
1

Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду

Представители испанского издания прилетели в Майами, чтобы наградить Лионеля Месси

17 октября 2024, 20:20 | Обновлено 17 октября 2024, 20:21
1369
1
Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Авторитетное испанское издание Marca выбрало самого величайшего и выдающегося футболиста всех времен – Лионеля Месси.

Представители газеты прилетели в Майами, чтобы вручить награду 37-летнему аргентинскому форварда, который выступает за местный клуб Интер Майами.

«Я смог осуществить все свои мечты, которые я имел в детстве. Я выиграл чемпионат мира, трофей, которого все хотят. И я выиграл все с клубом своего детства, Барселоной», – сказал Месси во время награждения.

Лео является самым титулованным футболистом в истории – 46 трофеев. На счету аргентинца также восемь Золотых мячей. В 2022 году он выиграл чемпионат мира в Катаре.

ВИДЕО. Представители Marca наградили Лионеля Месси

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видео Лионель Месси Marca Интер Майами Барселона сборная Аргентины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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antt
Напевно Вінісіуса забули. Він може заперечити
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