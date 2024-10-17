Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду
Представители испанского издания прилетели в Майами, чтобы наградить Лионеля Месси
Авторитетное испанское издание Marca выбрало самого величайшего и выдающегося футболиста всех времен – Лионеля Месси.
Представители газеты прилетели в Майами, чтобы вручить награду 37-летнему аргентинскому форварда, который выступает за местный клуб Интер Майами.
«Я смог осуществить все свои мечты, которые я имел в детстве. Я выиграл чемпионат мира, трофей, которого все хотят. И я выиграл все с клубом своего детства, Барселоной», – сказал Месси во время награждения.
Лео является самым титулованным футболистом в истории – 46 трофеев. На счету аргентинца также восемь Золотых мячей. В 2022 году он выиграл чемпионат мира в Катаре.
ВИДЕО. Представители Marca наградили Лионеля Месси
La leyenda entra en otra dimensión 😮— MARCA (@marca) October 17, 2024
Leo Messi, el jugador más laureado de todos los tiempos 🏆🏅 pic.twitter.com/tAvsC0c486
🚨 Ya es suyo— MARCA (@marca) October 17, 2024
🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF
🥺 Las palabras de agradecimiento de Messi a Marca— MARCA (@marca) October 17, 2024
❤️ Gracias, Leo pic.twitter.com/NLPTT0xWFv
🤩 Ha ganado 46 títulos como profesional... cuántos habrá ganado antes— MARCA (@marca) October 17, 2024
🏆 ¿Se acuerda Leo Messi del primer trofeo que levantó? pic.twitter.com/MoFrCplJjk
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