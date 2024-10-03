Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Лео и Интер Майами забрали титул MLS Supporters’ Shield за победу в регулярном сезоне
В ночь на 3 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Коламбус Крю и Интер Майами. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.
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Благодаря этой победе Лионель Месси и компания досрочно выиграли регулярный сезон, завоевав трофей MLS Supporters’ Shield. Впереди плей-офф за главный титул – Кубок MLS.
Для Лео это уже 46-й трофей в карьере. Аргентинец является самым титулованным игроком в истории. На второй строчке по количеству трофеев является Дани Алвес.
Криштиану Роналду выиграл за карьеру 35 титулов и является только десятым в рейтинге самых титулованных футболистов мира.
Messi wins his 46th career trophy!— ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2024
He extends the record for the most EVER 🐐 pic.twitter.com/tRfst2NOAG
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