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  4. Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
03 октября 2024, 06:47 |
1471
0

Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

Лео и Интер Майами забрали титул MLS Supporters’ Shield за победу в регулярном сезоне

03 октября 2024, 06:47 |
1471
0
Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 3 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Коламбус Крю и Интер Майами. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе Лионель Месси и компания досрочно выиграли регулярный сезон, завоевав трофей MLS Supporters’ Shield. Впереди плей-офф за главный титул – Кубок MLS.

Для Лео это уже 46-й трофей в карьере. Аргентинец является самым титулованным игроком в истории. На второй строчке по количеству трофеев является Дани Алвес.

Криштиану Роналду выиграл за карьеру 35 титулов и является только десятым в рейтинге самых титулованных футболистов мира.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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