Месси выиграл 46-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 3 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Коламбус Крю и Интер Майами. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.

Благодаря этой победе Лионель Месси и компания досрочно выиграли регулярный сезон, завоевав трофей MLS Supporters’ Shield. Впереди плей-офф за главный титул – Кубок MLS.

Для Лео это уже 46-й трофей в карьере. Аргентинец является самым титулованным игроком в истории. На второй строчке по количеству трофеев является Дани Алвес.

Криштиану Роналду выиграл за карьеру 35 титулов и является только десятым в рейтинге самых титулованных футболистов мира.

Messi wins his 46th career trophy!



He extends the record for the most EVER 🐐 pic.twitter.com/tRfst2NOAG