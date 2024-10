Украинцы наблюдали за дублем Месси. Интер Майами одолел чемпионов MLS

В ночь на 3 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Коламбус Крю и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Лоуэр Филд в Коламбусе. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу цаплей.

Дублем в этой встрече отметился аргентинский форвард Лионель Месси. Еще один мяч за гостей оформил Луис Суарес.

У Коламбус Крю голы забили Диего Росси и Кучо (пенальти). С 63-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Руди Камачо.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов начал на скамейке запасных и вышел на поле только на 76-й минуте. Представитель Украины в составе Коламбус Крю Евгений Чеберко провел весь поединок в запасе.

Интер Майами идет на 1-м месте в Восточной конференции с 68 очками и уже гарантировал себе плей-офф, досрочно победив в конференции. Коламбус Крю, который является действующим чемпионом MLS, идет на 2-й позиции с 57 пунктами.

MLS. 2–3 октября

Коламбус Крю – Интер Майами – 2:3

Голы: Росси, 46, Кучо, 61 (пен.) – Месси, 45, 45+5, Суарес, 48

ГОЛ! 0:1 Месси, 45 мин.

THIS IS FÚTBOL 💗🖤✨ El pase de @JordiAlba 😮‍💨, el control y la definición de Messi 🤯🐐 pic.twitter.com/Q6s5wQnrmh

ГОЛ! 0:2 Месси, 45+5 мин.

ГОЛ! 1:2 Росси, 46 мин.

Rossi gets us on the board 💪

Continue the fight 👊 pic.twitter.com/MgN3Um15jH