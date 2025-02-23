Экзистенциальный вызов: что ждет Манчестер Сити и Жузепа Гвардиолу

Жузеп Гвардиола давно привык сам и приучил других к тому, что его команды тотально доминируют. Речь не просто о победах, пускай даже разгромных, а о чем-то значительно большем: об установлении новых стандартов, о диктовке ритма и направления, в котором будет двигаться футбол в ближайшие годы. И коллеги Гвардиолы, и футболисты, и эксперты, и болельщики привыкли к тому, что Пеп является образцом для подражания, а все его действия просчитаны до мелочей и в конечном итоге зачастую выделяются своей гениальностью.

Однако нынешний сезон складывается для «Манчестер Сити» и Гвардиолы крайне неудачно. Кажется, подобного не ожидал никто, и теперь все громче и громче доносятся голоса о неумолимости приближения «дня расплаты» – момента, когда Пеп окажется низложен, а его неимоверно могущественная команда переберется из реальности на страницы исторических очерков.

Подобного рода высказывания и предсказания вполне можно понять. Нынешняя кампания Гвардиолы с «Сити» действительно не похожа ни на одну другую в его наставнической карьере. Здесь и унылый, причем абсолютно заслуженный, вылет из Лиги чемпионов уже на стадии 1/16 финала, и нестабильная игра в Премьер-лиге, и «Дамоклов меч» в виде 115 обвинений за финансовые проступки, который грозит «горожанам» очень существенными проблемами и последствиями.

Ранее «Манчестер Сити» при Гвардиоле также неоднократно приходилось переживать различные неприятности и невзгоды. Но сейчас, кажется, речь идет действительно об экзистенциальном вызове…

Потерянный сезон и потрясения Гвардиолы

На самом деле, вылет от «Реала» из Лиги чемпионов – это вовсе не начало или пик кризиса для «Манчестер Сити». Очевидность проблем стала понятной для всех еще в ноябре минувшего года, когда «горожане» после прекрасной, но в целом воспринимавшейся довольно спокойно с учетом их возможностей и потенциала, 14-матчевой беспроигрышной серии вдруг выдали другую серию, но уже со знаком «минус» – 5-матчевую проигрышную. В этот момент команда Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, лиссабонскому «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, а также «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и все тому же «Тоттенхэму» (0:4) в Премьер-лиге.

Изменить ситуацию «Сити» отчаянно старался 26 ноября в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Фейеноорда». Поединок, который был домашним для «горожан», складывался великолепно – к 53-й минуте «Манчестер Сити» выигрывал со счетом 3:0. Казалось бы, никаких проблем не возникнет и серия без побед наконец-то будет прервана, но… Роттердамцы выдали фантастическую финальную 15-минутку, забили трижды и спасли результат, сыграв вничью 3:3.

Именно после того матча Гвардиола вышел к журналистам с расцарапанным лицом, а эти кадры облетели все ключевые спортивные медиа планеты.

После того поединка, как писали в СМИ, Гвардиола заперся в личном кабинете, ища уединение. А на следующий день Пеп удивил абсолютно всех работников клубной базы уже с самого утра. На привычное приветствие: «Доброго утра», испанский коуч всем отвечал одинаково: «Это недоброе утро».

Слышать подобное от человека, который предпочитает все, даже нарративы, держать под полным контролем было крайне непривычно. Тогда же многим стало очевидно: человек, который неустанно стремился к совершенству стал жертвой своего же подхода, банально не выдержав такого фантастического темпа, что в целом абсолютно логично, ведь никто и никогда не способен оставаться на вершине вечно.

Бремя ожиданий

Тогда же, в ноябре 2024-го, Гвардиола серьезно удивил многих еще одним: тем, что продлил контракт с «Манчестер Сити» на два сезона. Спустя несколько дней после этого события Жузеп вышел к прессе и пояснил, что для него самого в какой-то мере такое решение оказалось неожиданным, однако поступить иначе в сложившейся ситуации он просто не мог.

«Я думал, что этот сезон будет последним. Но с проблемами, которые у нас возникли в последний месяц, я почувствовал, что сейчас не время уходить. Я бы подвел клуб. Я чувствовал, что сейчас не могу уйти», – заявил испанский коуч.

И вряд ли Гвардиола лукавил. Он действительно не мог не задумываться о целесообразности ухода из «Манчестер Сити» по завершении контракта – в конце сезона-2024/25. С таким уровнем ожиданий Пеп сталкивался и ранее, но в нужный момент находил правильное время для ухода сперва из «Барселоны», а затем и из «Баварии». Это было нужно Гвардиоле не только для того, чтобы «сохранить лицо» и уйти на пике, но и банально для пресловутой «перезарядки батареек».

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В «Манчестер Сити» бремя ожиданий для Гвардиолы оказалось еще более тяжелым. В каком-то смысле он сам оказался заложником своих же достижений, выставив планку даже выше того уровня, который ему был уготован изначально. Стоит просто отметить, что до Гвардиолы ни одному наставнику, даже легендарному шотландцу Алексу Фергюсону, не удавалось выигрывать английскую Премьер-лигу более трех раз кряду, а Жузеп с сезона-2020/21 и до настоящего момента уже имеет на своем счету четыре «золота» АПЛ, выигранных последовательно.

Скорее всего, пятый кряду чемпионский титул в Премьер-лиге Гвардиоле уже не покорится, учитывая, насколько хорош ныне «Ливерпуль», и насколько нестабильно выглядит «Манчестер Сити». Но это не отнимет заслуг Гвардиолы перед современным футболом, так как тактические инновации испанца действительно серьезно повлияли на игру № 1.

Другой вопрос, как Гвардиоле удастся справится с текущим кризисом. Прежде всего, на личностном уровне. Есть опасение, что давление извне теперь может поглотить Гвардиолу, забрав у него главное – радость, получаемую от футбола. Неслучайно Жузеп совсем недавно заговорил об одиночестве футбольного менеджера, о том, как это сказывается на его здоровье, и о своей неспособности нормально переваривать пищу. Гвардиола известен тем, что в дни матчей не ест до окончания поединков, но в этом сезоне даже его фирменная трапеза после игр – испанская ветчина и красное вино – не вызывают у него радости, а являются чем-то вроде рутины.

Если «Сити» не удастся выиграть чемпионство в АПЛ, то у команды Гвардиолы еще сохранятся как минимум два вызова – это Кубок Англии и клубный чемпионат мира ФИФА. Но чем ближе будет к концовке сезона, тем больше вопросов будет вызывать эмоциональное состояние главного тренера и футболистов «Манчестер Сити». Будет ли у них желание биться за эти трофеи? Сохранят ли они мотивацию на них?

Сейчас ответить на эти вопросы не может никто, даже сам Гвардиола. Его «Манчестер Сити», крайне дотошный в своем планировании, теперь всерьез столкнулся с неопределенным будущим. Летом команду практически наверняка ждет глобальная перестройка, и роль Гвардиолы в ней также пока остается невыясненной – пожелает ли испанец остаться и начать все с «чистого листа», или же решит, что ему уже нечего дать клубу?

Несмотря на подписание нового контракта со сроком действия до 2027 года, Жузеп Гвардиола изначально договорился с боссами «Сити» о возможности «дружеского ухода», то есть расторжения контракта без санкций по доброй воле обеих сторон. Многие восприняли это как своего рода «соломку», которую Гвардиола подстелил себе на случай неудачи, но это лишь одна из возможностей, имеющихся у тренера…

Кадровая перестройка

Если Гвардиола останется в «Сити» и на следующий сезон, то летом ему вместе с клубом обязательно предстоит проводить перестройку состава. Из сообщений, которые доносятся из СМИ, уже сейчас понятно, что перемены могут быть довольно глобальными. В частности, говорится о вероятном уходе из клуба сразу семи звезд: Кевина де Брюйне, Эдерсона, Матео Ковачича, Джека Грилиша, Бернарду Силвы, Кайла Уокера и Илкая Гюндогана.

Состав «Манчестер Сити» стареет. К лету уже десяти игрокам будет за 30, и пускай Гвардиола остается им верен, но современный футбол довольно беспощаден, а сама по себе тренерская преданность не приносит титулов. Легенды и ранее покидали «Сити» при Гвардиоле, – речь о Компани, Силве, Агуэрро – однако впервые в современной истории клуб столкнется с необходимостью поиска замены сразу нескольким ключевым фигурам за одно трансферное окно.

Это будет крайне непростое решение для руководства, да и для главного тренера. И если Гвардиола останется, то ближайшее лето точно не выдастся для него спокойным, совершенно точно не дав возможности отдохнуть, набраться сил и полноценно «перезагрузиться» психологически.

Тактика и фактор Родри

Так уж совпало, что проблемы «Манчестер Сити» особенно явно оголились после того, как из строя по причине серьезной травмы колена выбыл действующий обладатель «Золотого мяча» 28-летний центральный полузащитник Родри. Его травма буквально дестабилизировала всю структуру команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Родри

Это признал и сам Гвардиола: «Отсутствие Родри – одна из причин нашего спада. Кто не проигрывает без лучшего игрока в мире?» Статистика подтверждает слова коуча «горожан»: доля побед «Сити» с Родри в составе составляет поразительные 76%, но без него она резко падает до 53%.

Впрочем, проблемы настигли не только Родри. В текущем сезоне стала очевидной слабость защитной линии «горожан», где некогда ключевой член команды Кайл Уокер деградировал настолько стремительно, что его без сожаления заслали в аренду в «Милан», да еще и с опцией выкупа.

Любопытно, что Гвардиола на фоне очевидных проблем продолжил делать ставку на высокий прессинг, хотя даже болельщикам бросалось в глаза, что команда более не способна выдерживать прежний ритм и энергичность в действиях. Это сделало «Сити» крайне уязвимым для контратак, и эту слабость довольно быстро выявили, а затем начали безжалостно использовать соперники «горожан». Поэтому тактический вопрос также должен быть «на столе» у Гвардиолы, когда речь зайдет о целесообразности перемен в будущем…

Неопределенность нарастает

Сейчас, когда до завершения сезона еще остается несколько месяцев, можно делать лишь промежуточные итоги. Да, в прессе все чаще можно встретить мнение, что эпоха Гвардиолы в «Манчестер Сити» завершена, и после вылета «горожан» от «Реала» в 1/16 финала Лиги чемпионов подобных тезисов стало только больше…

Однако куда важнее не сам факт вылета, – в конце концов, кому-то из грандов все равно пришлось бы покинуть розыгрыш турнира – а то, насколько плохо «Манчестер Сити» показал себя в матчах против мадридцев. Отсутствие стремления бороться, которое бросалось в глаза в Мадриде, является куда более тревожным явлением, нежели поражение и вылет из Лиги чемпионов. Ведь всем известно, что «Сити» под руководством Гвардиолы всегда отличался стойкостью и способностью «душить» соперников владением. Теперь же «горожане» кажутся уязвимыми, а их некогда несокрушимая уверенность в своих силах – пошатнувшейся.

Безусловно, болельщики «Сити» все еще доверяют Гвардиоле, причем безоговорочно. Но если допустить, что тренер действительно морально истощен, то сможет ли он вновь и вновь вдохновлять эту команду? Его эмоциональная связь с клубом остается сильной, однако прежняя карьера Жузепа показывает, что как только он начинает сомневаться в себе, его уход не за горами.

Да, сейчас фанатов «горожан» может греть тот факт, что еще в ноябре Гвардиола дал понять, что не собирается уходить поверженным – в момент, когда его звездное детище находится в плачевном состоянии. Он хочет запомниться победителем и уйти на пике славы – как удалось уже вскользь упоминавшемуся выше Алексу Фергюсону. И в целом ранее Жузеп всегда находил способ ответить на все вызовы, возникавшие перед ним. Другой вопрос, что настолько глобальной неопределенности в его наставнической карьере ранее, вероятно, еще не было…