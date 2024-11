ФОТО. Расцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 3:3.

Горожане упустили победу с 3:0. Гости отыграли 3 мяча после 75-й минуты.

После завершения встречи наставник английского коллектива Жузеп Гвардиола прибыл на пресс-конференцию с исцарапанным лицом. Как сообщил Пеп, он самостоятельно расцарапал себя ногтями.

ФОТО. Исцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?

🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.



🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO