ФОТО. Расцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?
26 ноября горожане сыграли вничью с Фейеноордом в Лиге чемпионов со счетом 3:3
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Фейеноорд.
Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 3:3.
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Горожане упустили победу с 3:0. Гости отыграли 3 мяча после 75-й минуты.
После завершения встречи наставник английского коллектива Жузеп Гвардиола прибыл на пресс-конференцию с исцарапанным лицом. Как сообщил Пеп, он самостоятельно расцарапал себя ногтями.
ФОТО. Исцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?
🚨 Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024
🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/9g9Ix0LyrO
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