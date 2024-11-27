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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:36
642
0

ФОТО. Расцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?

26 ноября горожане сыграли вничью с Фейеноордом в Лиге чемпионов со счетом 3:3

27 ноября 2024, 02:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:36
642
0
ФОТО. Расцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Манчестер Сити и Фейеноорд.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 3:3.

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Горожане упустили победу с 3:0. Гости отыграли 3 мяча после 75-й минуты.

После завершения встречи наставник английского коллектива Жузеп Гвардиола прибыл на пресс-конференцию с исцарапанным лицом. Как сообщил Пеп, он самостоятельно расцарапал себя ногтями.

ФОТО. Исцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?

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фото Манчестер Сити Фейеноорд Жузеп Гвардиола Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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