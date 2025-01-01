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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 13:16 |
1477
0

Клуб солидно заработает. Григорчук потеряет звездного легионера в ЛНЗ

Мухарем Яшари сменит клубную прописку

01 января 2025, 13:16 |
1477
0
Клуб солидно заработает. Григорчук потеряет звездного легионера в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухарем Яшари

Легионер ЛНЗ Мухарем Яшари близок к уходу из расположения «фиолетовых». Футболист находится в шаге от подписания контракта с австрийским клубом ЛАСК.

По информации telegram-канала Футбол с вертолета, черкасский клуб получит около миллиона евро за трансфер своего лидера. Это будет рекордной продажей в истории «фиолетовых».

Яшари в текущем сезоне провел в футболке ЛНЗ 18 матчей, в его активе четыре гола и пять ассистов. Контракт косовара с ЛНЗ действует до 31 декабря 2026 года. Trabsfermarkt оценивает Яшари в 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Александр Андриевский станет игроком ЛНЗ.

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Мухаррем Яшари ЛАСК ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник
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