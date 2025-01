«Мы должны». Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год. Футболист заявил, что планирует выиграть все возможные титулы.

«В 2024 году многое произошло, но все закончилось хорошо, с моей семьей все хорошо. Были хорошие и плохие вещи, но всему можно учиться. Цель – стать сильнее в 2025 году и быть счастливыми. В 2025 году мы должны выиграть все», – заявил Килиан.

В нынешнем «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Карло Анчелотти проведут уже в пятницу, 3 января.«Сливочные» на выезде встретятся с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес готов подписать в «Реал» лучшего друга Килиана Мбаппе.

🗣️ Kylian Mbappé: “A lot happened in 2024, but it ended well, my family is fine. There were good and bad things, but you learn from everything. The goal is to be stronger in 2025 and to be happy. In 2025 we have to win everything.” pic.twitter.com/EUge4Ii1Wf