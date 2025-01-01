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  4. «Мы должны». Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год
Испания
01 января 2025, 15:07 |
135
0

«Мы должны». Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год

Килиан верит в успех мадридского «Реала»

01 января 2025, 15:07 |
135
0
«Мы должны». Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе озвучил амбициозные цели на 2025 год. Футболист заявил, что планирует выиграть все возможные титулы.

«В 2024 году многое произошло, но все закончилось хорошо, с моей семьей все хорошо. Были хорошие и плохие вещи, но всему можно учиться. Цель – стать сильнее в 2025 году и быть счастливыми. В 2025 году мы должны выиграть все», – заявил Килиан.

В нынешнем «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Карло Анчелотти проведут уже в пятницу, 3 января.«Сливочные» на выезде встретятся с «Валенсией».

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес готов подписать в «Реал» лучшего друга Килиана Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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