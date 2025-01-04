ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол приобрел игрока из молодежки мадридского Реала
Пабло Роман присоединился к каталонскому клубу
Участник Ла лиги «Эспаньол» официально объявил о подписании контракта с игроком «Реал Кастилья» Пабло Рамоном.
Как отметила пресс-служба клуба, футболист присоединился к каталонской команде на правах свободного агента. Стороны заключили соглашения до 30 июня 2028 года. Остальные детали договора пока не разглашаются.
Молодежку «Реала» Пабло представлял с 2019 года. За этот период отыграл 64 матча за команду, отдав один ассист. Кроме того, предыдущий сезон защитник провел на правах аренды в клубе «Мирандес». На счету Рамона 34 поединка и результативная передача.
На национальном уровне игрок выступает за сборную Испании U-19.
✍️ Pablo Ramón, nou fitxatge de l’#RCDE.— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 3, 2025
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