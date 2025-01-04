ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол приобрел игрока из молодежки мадридского Реала

Участник Ла лиги «Эспаньол» официально объявил о подписании контракта с игроком «Реал Кастилья» Пабло Рамоном.

Как отметила пресс-служба клуба, футболист присоединился к каталонской команде на правах свободного агента. Стороны заключили соглашения до 30 июня 2028 года. Остальные детали договора пока не разглашаются.

Молодежку «Реала» Пабло представлял с 2019 года. За этот период отыграл 64 матча за команду, отдав один ассист. Кроме того, предыдущий сезон защитник провел на правах аренды в клубе «Мирандес». На счету Рамона 34 поединка и результативная передача.

На национальном уровне игрок выступает за сборную Испании U-19.