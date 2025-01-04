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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол приобрел игрока из молодежки мадридского Реала
Испания
04 января 2025, 08:53 |
124
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол приобрел игрока из молодежки мадридского Реала

Пабло Роман присоединился к каталонскому клубу

04 января 2025, 08:53 |
124
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол приобрел игрока из молодежки мадридского Реала
ФК Эспаньол

Участник Ла лиги «Эспаньол» официально объявил о подписании контракта с игроком «Реал Кастилья» Пабло Рамоном.

Как отметила пресс-служба клуба, футболист присоединился к каталонской команде на правах свободного агента. Стороны заключили соглашения до 30 июня 2028 года. Остальные детали договора пока не разглашаются.

Молодежку «Реала» Пабло представлял с 2019 года. За этот период отыграл 64 матча за команду, отдав один ассист. Кроме того, предыдущий сезон защитник провел на правах аренды в клубе «Мирандес». На счету Рамона 34 поединка и результативная передача.

На национальном уровне игрок выступает за сборную Испании U-19.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Эспаньол
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