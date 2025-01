Новый талант? Два топ-клуба Бундеслиги охотятся на игрока Ман Сити

Дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер» настроены арендовать 22-летнего таланта «Манчестер Сити» Джеймса Макати.

Инсайдер Флориан Плеттенберг подчеркнул, что оба клуба планируют оформить аренду игрока с правом выкупа уже в январе. Дортмундский и леверкузенский коллективы рассматривают полноценный трансфер Джеймса в летнее трансферное окно.

В свою очередь «Манчестер Сити» не готов прощаться с Джеймсом, поэтому клуб попытается удержать молодого исполнителя.

В общей сложности Макати отыграл 16 матчей на уровне основной команды горожан. Отличиться забитыми мячами футболисту пока не удалось, однако на его счету одна результативная передача.

🚨👀 Dortmund and Leverkusen want to sign James McAtee from Manchester City in January!



On loan with an option to buy, otherwise a permanent transfer in the summer.



McAtee is high on Dortmund’s list. The English U21 international is also a top target for Leverkusen. #MCFC would… pic.twitter.com/1q0knvAbpL