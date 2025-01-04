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Англия
04 января 2025, 08:59 | Обновлено 04 января 2025, 09:25
367
0

Новый талант? Два топ-клуба Бундеслиги охотятся на игрока Ман Сити

Джеймс Макати заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и леверкузенский «Байер»

04 января 2025, 08:59 | Обновлено 04 января 2025, 09:25
367
0
Новый талант? Два топ-клуба Бундеслиги охотятся на игрока Ман Сити
IMAGO. Джеймс Макати

Дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер» настроены арендовать 22-летнего таланта «Манчестер Сити» Джеймса Макати.

Инсайдер Флориан Плеттенберг подчеркнул, что оба клуба планируют оформить аренду игрока с правом выкупа уже в январе. Дортмундский и леверкузенский коллективы рассматривают полноценный трансфер Джеймса в летнее трансферное окно.

В свою очередь «Манчестер Сити» не готов прощаться с Джеймсом, поэтому клуб попытается удержать молодого исполнителя.

В общей сложности Макати отыграл 16 матчей на уровне основной команды горожан. Отличиться забитыми мячами футболисту пока не удалось, однако на его счету одна результативная передача.

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Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Байер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Германии по футболу Бундеслига Джеймс Макати трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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