12 января состоится товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» встретится с румынским «Стяуа» (Бухарест). Подопечные Александра Шовковского проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Сообщается, что главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу посетит поединок украинского клуба в Анталье. Специалист прибудет в Турцию 7 января и собирается посмотреть на игру футболистов румынской сборной. Кроме того, Луческу планирует оценить вероятных кандидатов на вызов в национальную команду.

В турецкую Анталью для проведения тренировочных сборов прибыли девять румынских команд. В «Стяуа» играет пять футболистов, который ранее вызывались в сборную Румынии под руководством Мирчи Луческу.

Румынский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо» (2020–23). Под руководством Луческу киевский клуб победил в чемпионате Украины, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отправилось в Турцию – 6 января подопечные Шовковского проведут первую тренировку.