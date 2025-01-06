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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 08:47 | Обновлено 06 января 2025, 08:51
215
0

Динамо – Стяуа. Луческу посетит матч киевского клуба на сборах в Турции

Подопечные Александра Шовковского встретятся с румынским клубом 12 января

06 января 2025, 08:47 | Обновлено 06 января 2025, 08:51
215
0
Динамо – Стяуа. Луческу посетит матч киевского клуба на сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

12 января состоится товарищеский матч, в котором киевское «Динамо» встретится с румынским «Стяуа» (Бухарест). Подопечные Александра Шовковского проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Сообщается, что главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу посетит поединок украинского клуба в Анталье. Специалист прибудет в Турцию 7 января и собирается посмотреть на игру футболистов румынской сборной. Кроме того, Луческу планирует оценить вероятных кандидатов на вызов в национальную команду.

В турецкую Анталью для проведения тренировочных сборов прибыли девять румынских команд. В «Стяуа» играет пять футболистов, который ранее вызывались в сборную Румынии под руководством Мирчи Луческу.

Румынский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо» (2020–23). Под руководством Луческу киевский клуб победил в чемпионате Украины, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Украины.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отправилось в Турцию – 6 января подопечные Шовковского проведут первую тренировку.

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Микола Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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